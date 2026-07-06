AI出貨帶旺空運 中菲行6月營收創近4年單月高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-06 11:07

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 6 月合併營收達 34.52 億元，月增 6.53%，年增 35.26%，創 2022 年 8 月以來單月新高，反映海運市況穩定且空運市況持續處在高度熱絡。

中菲行指出，受惠於半導體、AI 伺服器和高科技供應鏈出貨需求續強，5 月空運營業額年增 39.4%、海運營業額年增 29.7%。

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中菲行上半年合併營收 165.83 億元，年增 15.1%，中菲行說明，在市場環境持續變動和地緣政治風險仍存的情況下，半導體、AI 及高科技製造需求持續支撐亞太物流市場穩健成長，尤其台灣表現更是突出。

中菲行進一步說明，由於台灣作為美國高科技貨物的重要轉運樞紐，台北轉運樞紐維持滿載，曼谷和馬尼拉貨站壅塞，也使空運整體門到門運輸時間延長。

海運方面，美國進口需求持續強勁，加上航商透過運力管理和空白航班調節市場供給，有助支撐跨太平洋航線運價維持相對穩定。

對於中東情勢，中菲行認為，停火協議仍存在不確定性，包括中東局勢發展、船舶保險成本、安全附加費和整體運輸成本等仍可能受到影響，加上東南亞進入季風季節，物流作業也面臨一定程度干擾，市場波動預期將持續。