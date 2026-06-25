鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-25 12:45

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 總經理孫鋼銀今 (25) 日表示，海運除了傳統第三季旺季熱絡，美國線爆艙狀況甚至有望延續至年底，而空運因 AI 半導體相關產品放量出貨，出現搶艙狀況，預計 7 月將有一波漲價，海空運市況皆熱。

孫鋼銀指出，AI 相關產業目前出貨量相當強勁，更出現搶艙狀況，使空運價格醞釀新一波漲價，並未觀察到記憶體、被動元件漲價及缺貨的影響，看客戶 7 月出貨狀況與 6 月差不多，8-9 月甚至會擴大出貨。

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而海運市場也快速升溫中，捷迅不排除美國線運價大漲榮景有望一路到年底，至於關稅議題對美國業者和消費者的影響已鈍化。

捷迅今日召開股東常會，承認去年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案，並完成董事全面改選。

捷迅去年營收 83.9 億元，年增 59.7%，稅後純益 2.2 億元，年增 3.15%，每股純益 (EPS)6.39 元，將配發 4.5 元現金股利。

捷迅在美國達拉斯購置土地並自建倉庫，將於 7 月起運作，屆時將進一步擴大倉儲業務規模， 孫鋼銀認為，全球供應鏈重組、缺工與勞動成本上升等現象，正持續改變企業經營模式和物流需求結構，特別是製造業分散至東南亞、墨西哥等地，跨國物流與區域整合運輸服務需求逐步攀升，為物流產業帶來全新的商機與挑戰。