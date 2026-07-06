鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-06 13:08

台北車站作為北台灣最重要的交通樞紐，不僅串聯高鐵、台鐵、捷運與客運系統，更是許多通勤族每日往返的核心節點。房仲業者盤點台北車站通勤時間 10 分鐘內、近一年住宅交易量最高的前十大捷運站。榜首由板南線江子翠站奪下，交易量達 470 件，領先其他站點。

而龍山寺站周邊住宅平均單價 5 字頭，成為台北車站 10 分鐘捷運生活圈中，房價最實惠的捷運站點。

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就近一年交易資料來看，交易量前三名的捷運站區周邊住宅，江子翠站和新埔站都位於板橋區，且平均單價坐落在相對親民的 6、7 字頭。同樣都是距離台北車站 9 分鐘的捷運通勤時間，江子翠站與台電大樓站價差直逼 40 萬元。對於想要住靠近台北市中心的消費者而言，板橋區是相當適合優先尋找物件的區域。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，板橋區的江子翠站和新埔站由於位於新北市，房價自然比台北市核心地段來得親民。且因腹地較大，區域內物件選擇眾多，帶動房市交易量暢旺。再加上近年來江翠北側重劃區不斷有新建案推出，為市場持續注入供給，造就江子翠捷運站近一年交易量攻上 470 件，位居榜首。

而新埔站則因可轉乘環狀線、坐擁雙捷交會優勢，加上距離板橋車站僅一站之遙，生活圈與新板特區、江子翠商圈相互串聯，吸引不少負擔不起市中心房價的客群進駐，近一年交易量也以 184 件穩居第三。

西門站與龍山寺站同屬萬華區生活圈，西門站預估通勤至北車僅需 2 分鐘，是榜單中最快的站點；龍山寺站則是唯一單價落在 5 字頭、價格上最親民的台北市站點。

陳金萍分析，西門站雖坐擁捷運雙線優勢，但周邊多以店面、住辦混合產品為主力，純住宅供給有限、且屋齡偏高、巷弄空間較侷促，居住機能其實不及商業機能來得突出，近年雖受惠於西區門戶計畫帶動危老都更案，但都更效益仍在發酵階段，尚未實質反映在市場，因此交易量、單價並未隨之衝高。而龍山寺站周邊屬萬華早期發展核心，街區更為老舊、傳統市場與長期居民比例高，成為整體均價落在 5 字頭的關鍵。不過正因房價親民、加上通勤優勢明顯，反而吸引預算有限、又堅持留在台北市核心生活圈的首購族與小資族進場卡位。