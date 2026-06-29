〈首創飛美國首都〉孫嘉明：空運高運價已成常態 這一波會更持久且價格會更高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-29 12:20

AI 出貨帶動航空貨運市況超熱，長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示，看到 AI 伺服器需求強勁到今年底，即便明年也不會差，目前空運市價為每公斤 10 美元以上，已是疫情期間的歷史高峰水準，但這一波高運價「會更持久，價格沒有最好只有更好」。

長榮航樂見空運高價將較疫情期維持更久 價格還有更好。(鉅亨網記者王莞甯攝)

孫嘉明認為，貨運運價處於高水準可能是未來常態，「看到的需求就是很強」，客戶「有固定包艙、也有包半架貨機的，貨量夠的甚至包整架貨機」，光是 AI 伺服器相關貨品就占目前總貨量達 40-50%。

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而現階段美線空運運價在 10 美元以上，隨著時序進入下半年貨運傳統旺季，長榮航樂觀看 AI 伺服器出貨需求達到年底，即便明年也不會差，而 AI 的發展將使高運價更持久且更好。

其中，北美和東南亞空運市場在供應鏈重組後，表現最較強勁。