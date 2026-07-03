鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-03 17:40

中華精測 (6510-TW) 今 (3) 日公告今 (2026) 年 6 月單月營收為 5.73 億元、月增 5.79％、年增 40.19％，連續六個月創下單月歷史新高；第 2 季合併營收達 16.4 億元、季增 20.8%、年增 34.9% 創同期新高，今年第 1、2 季單季亦雙雙刷新單季紀錄高，上半年累計總營收為 29.96 億元、年增 26.56％，展現穩健而強勁的成長力道。

精測表示，6 月營收成長動能主要來自人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 相關應用需求持續強勁，隨著 AI 及 ASIC 進入量產階段，AI 相關產品出貨持續放量，帶動高頻寬的測試介面需求與出貨量同步提升。

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精測強調，AI 與 HPC 相關應用成為公司營收結構中占比最高、成長最快的領域，伴隨半導體製程演進，半導體產業對測試介面的定位已發生結構性發生轉變，測試介面不再是後段製程的獨立節點，而是成為封裝測試的核心組件，測試介面廠商在產業鏈中的戰略地位顯著提升。精測作為全球半導體關鍵供應商，憑藉高階測試介面技術及擴充產能，持續獲得 AI 晶片大廠訂單挹注。

在永續經營方面，精測也將導入碳定價計畫 (Carbon Pricing Program)，把碳排放成本內部化至營運決策流程，強化各事業單位對減碳投資與低碳製程轉型的評估機制，該計畫預計於今 (2026) 年下半年正式啟動。

此外，精測於上 (6) 月 30 日發布《2025 年永續報告書》，完整揭露在環境、社會與公司治理 (ESG) 各面向之具體作為與績效指標，落實對環境與社會的長期承諾。