卜蜂：對油品問題主動完成廠內庫存產品封存並通知客戶及通路緊急處置
鉅亨網記者張欽發 台北
中聯油脂公司爆出大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標 4 倍，1300 公噸供應泰山 (1218-TW)、福壽 (1225-TW) 及福懋油 (1225-TW) 等三大油廠，問題油並流向餐飲及食品加工業者，除地方政府展開各通路清查外，食品業者卜蜂 (1215-TW) 今 (3) 日也指出，公司主動完成廠內庫存產品封存，並通知所有相關下游客戶及合作通路啟動預防性下架，以維護消費者權益。
卜蜂指出，卜蜂近日接獲油品供應商通知，表示其所供應的部分油品不符食品安全相關法規。卜蜂秉持保障消費者食品安全及善盡企業社會責任的原則，主動完成廠內庫存產品封存，並通知所有相關下游客戶及合作通路啟動預防性下架，以維護消費者權益。
卜蜂指出，卜蜂將持續全力配合主管機關辦理後續清查及相關作業，並全面配合供應商進行調查，同時重新檢視供應商管理、原料驗收及品質監控機制，持續精進食品安全管理，以最嚴謹的標準落實食材與原物料來源管理，確保產品品質，維護每一位消費者的飲食安全與健康。
卜蜂強調，對於此次事件卜蜂將秉持公開、透明及負責任的態度，持續以實際行動展現對食品安全的重視與承諾。
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