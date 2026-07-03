鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-03 19:41

影音解決方案商圓展 (3669-TW) 宣布，正式成為 PSNI Global Alliance 的首選供應商合作夥伴（Preferred Vendor Partner，PVP），深化全球的生態圈合作，也顯示圓展在全球專業影音市場的強勁成長動能。

PSNI Global Alliance 橫跨六大洲、遍及 70 多個國家、擁有超過 100 多家認證解決方案合作夥伴（Certified Solutions Partner，CSP）及 300 多個授權辦公室據點。

‌



品牌製造商必須透過聯盟內全球系統整合商成員推薦，經由嚴格的同業審查與評估流程，才能夠加入產業生態圈，嚴格把關旨在確保聯盟的全球整合商網絡，只與在創新、可靠性及卓越服務上獲得公認的最頂尖廠商合作。

圓展總經理郭昱廷表示，此次合作不僅能把公司最專業的自動追蹤攝影機與視訊協作方案，全面推向形塑全球 AI 影音趨勢的菁英整合商，同時也為雙方共同的合作夥伴，提供更完善且強韌的通路保護機制。

對終端客戶而言，本次合作夥伴關係意味著能透過具備大型專案規劃、部署與技術支援能力的認證整合商，更全面地引進圓展備受業界肯定的影音解決方案。