鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-02 14:00

隨著日元匯率持續走貶並一度跌破 160 兌 1 美元的關鍵關卡，一度達到 1986 年以來最低，日本國內中小企業正承受著前所未有的經濟壓力。根據東京商工調查的最新報告，2025 會計年度日本破產企業總數達到 10,505 家 (負債額在 1,000 萬日元以上)，不僅較前一年增長約 3.6% 至 4%，更創下十多年來的新高紀錄。

日元疲軟引發連鎖反應 日本中小企業破產數創十年新高(圖:shutterstock)

中小企業首當其衝

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在這波倒閉潮中，規模較小的企業受創最深。數據顯示，負債額低於 1 億日元的企業占所有破產案件的 76.7%。特別是在 2025 年上半年，已有 45 家企業明確指出日元疲軟是其倒閉的主因，這一數字比去年同期增加了 30%。

特定行業的情況尤為慘烈。例如，居酒屋在 2026 年前四個月就有 88 家宣告倒閉，年增率高達 54.3%，是自 1989 年以來的最高數字。批發、零售和製造業等高度依賴進口的行業，因原油和原料進口成本大幅上升，利潤空間被嚴重壓縮，且由於競爭激烈，這些企業往往難以將增加的成本轉嫁給消費者。

多重成本負擔交織

除了匯率因素外，日本中小企業還面臨著其他「累積負擔」，包括：

勞動力短缺： 2025 年因人力短缺導致的破產案件達 397 起，創下歷史新高。

疫情補貼到期： 疫情期間提供的「零利率、免擔保」貸款等紓困政策已基本結束，許多依賴政策支撐的企業現在面臨還款壓力。

融資成本上升： 日本央行逐步轉向升息政策，對於長期習慣低利率環境的企業來說，即使是微小的利率上調也可能造成財務結構不穩定。

金融對沖陷阱與政策困境

在此期間，部分企業為了避險，選擇購買「反向出局選擇權」(reverse knockout options)，卻反而變成致命陷阱。當日元貶值突破預設水準 (如 160 以上) 時，避險保護便會失效，迫使企業必須在現貨市場高價購買美元，進而形成加速日元下跌的「負面循環」。

儘管日本當局在 2024 年 4 月至 5 月期間投入了破紀錄的 11.7 兆日元 (約 730 億美元) 進行匯市干預，但目前看來單靠干預仍難以扭轉趨勢。