AI視頻單筆最大！快手旗下可靈AI擬完成30億美元融資 估值180億美元 一年內赴港IPO

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-07-02 11:40

香港《南華早報》週三 (1 日) 引述多位知情人士報導，快手旗下 AI 視頻生成平台「可靈 AI」即將完成一輪高達 30 億美元的外部融資，本輪由騰訊參投，融資完成後，估值將達 180 億美元。

(圖:shutterstock)

消息人士透露，快手計畫在未來 12 個月內啟動可靈 AI 於港交所獨立上市的程序，IPO 募資將主要用於算力與資料中心擴建，以及核心 AI 技術人才的引進與留存激勵。

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可靈 AI 是快手內部孵化的文生視頻大模型業務，自 2024 年上線以來迭代至 3.0 版本，在全球 AI 視頻生成賽道具備較高知名度。

今年 5 月 12 日，快手已在港交所自願性公告中確認，董事會正評估重組可靈 AI 相關資產及業務的方案，可能涉及引入外部投資者。

接近交易人士透露，此輪融資是分拆上市前的重要步驟，若順利推進，可靈 AI 有望成為中國首家獨立上市的 AI 生成式視頻企業。

值得關注的是，今年 4 月快手初次籌劃分拆可靈 AI 時，市場傳出目標估值曾高達 200 億美元、擬融資 20 億美元，最新則傳出融資額提升至 30 億美元、但投後估值下調至 180 億美元。

一級市場人士分析，估值微幅縮水反映投融資雙方定價博弈趨於理性。一級市場對 AI 資產的定價正從「為故事買單」轉向「為交易與現金流預期買單」，同時可靈 AI 也面臨字節跳動 Seedance、谷歌 Gemini Omni Flash 等海內外競爭產品的營收與技術追趕壓力。

支撐可靈 AI 高估值的核心是快速增長的商業化數據。根據快手今年 Q1 財報，當季可靈 AI 營收超過人民幣 6.5 億元，年增逾 300%。今年 3 月，可靈 AI 年化收入運行率 (ARR) 接近 5 億美元，約 75% 收入來自北美等在內的海外市場，全球累計用戶已突破 1 億。

浙商證券指出，多模態大模型仍處產業早期，可靈 AI 目前在全球多模態生成市場滲透率不足 1%，在底層技術範式尚未完全收斂前，憑藉視頻數據積累、創作者生態及工程優化仍有突圍機會。

對快手而言，將高增長、高消耗的 AI 業務從低估值的主營短影音平台中分拆，被市場解讀為釋放隱含價值的「估值拆分術」，AI 獨角獸單獨上市有望享受更高市銷率溢價，同時緩解母公司持續加碼算力帶來的資本開支壓力。

但分析師也提醒，可靈 AI 仍處於重投入期，後續需持續觀察其 ARR 增速、競品衝擊下的客戶留存狀況，以及港股 IPO 窗口期的市場流動性。