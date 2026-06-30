鉅亨網新聞中心 2026-06-30 15:19

日本首相高市早苗公布了一份攸關國家未來命脈的戰略路線圖，宣告到 2040 年，日本官方與民間將聯合在人工智慧（AI）、半導體等 17 個戰略領域，陸續投入超過 370 兆日元的巨額資金。這項空前的投資計畫不單是產業補貼，更是日本向全球宣告要重回 AI 與半導體「第一梯隊」的終極決戰書。

在這項高達 370 兆日元的龐大藍圖中，半導體與 AI 是當之無愧的絕對主角。光是這兩大領域就分配到了 101.6 兆日元（約合 6,450 億美元）的預算，其中半導體產業獨佔 68 兆日元。

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日本政府設定了極具野心的目標：要在 14 年內，將國內半導體銷售額從現有的 8 兆日元，強勢拉升 5 倍至 40 兆日元（約折合 2,500 億美元）。

這項戰略背後，是日本希望在不到 15 年的時間內，從默默追趕的挑戰者，一躍成為能與台積電、三星並肩的全球晶片巨頭，重塑亞洲乃至全球的供應鏈版圖。

### 喊出「不設上限」展現決心

回顧歷史，日本在 1980 年代曾是全球半導體的絕對霸主，DRAM 記憶體全球份額一度超過 80%。然而經歷了廣場協議、經濟泡沫破裂以及「失去的三十年」，日本眼睜睜看著市占率跌至個位數。

對此，高市早苗強調，日本人的底力、技術革新能力與勞動效率絕不輸給其他國家，過去真正缺乏的是國內投資。

為了徹底斬斷過度緊縮與投資不足的惡性循環，日本政府將從 2027 年度預算開始，啟動全新武器「強烈而富裕的日本投資框」，針對真正有效的增長投資事項「不設上限」，展現出罕見的財政決心。

美國拼算力、日本拼「實體 AI」

面對少子高齡化帶來的勞動力缺口，日本將 AI 視為維持社會運作的及格線，並將焦點鎖定在能與真實物理世界互動的「實體 AI」（Physical AI），包括機器人、自動駕駛與智慧工廠。

當美國在拼大語言模型、中國在拼算力基建時，日本正悄悄將自己釘在「AI 落地最後一公里」的核心位置，預估實體 AI 的投資將能撬動高達 144 兆日元的經濟外溢效應。

錢從哪裡來？

儘管這幅宏偉藍圖令人振奮，但日本政府也面臨著嚴峻的財政考驗。目前日本公共債務佔 GDP 比重已超過 250%，居已開發國家之首，這也引發了市場對債務壓力與國債殖利率攀升的疑慮。

然而，高市政權正試圖以「投資帶動成長」的正循環打破僵局——透過政府投資作為引路人，給予民間企業長達 14 年的確定性，進而撬動龐大的民間資本。只要經濟年成長率能接近 2%，債務比率自然能逐步下降。