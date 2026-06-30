鉅亨網編譯許家華 2026-06-30 11:02

日元兌美元匯率持續走弱，週二亞洲盤中一度跌至 1 美元兌 162.40 日元，不僅跌破 2024 年 7 月低點，更創下 1986 年以來最弱水準。儘管日本政府高層再度釋出口頭干預警告，但市場賣壓未見緩解，投資人普遍認為，在美日利差依舊龐大的背景下，除非日本再次進場干預，否則日元短期仍將維持弱勢。

日本內閣官房長官木原稔及財務大臣片山皋月相繼表示，政府將密切關注外匯市場動向，若市場出現投機性劇烈波動，將採取適當措施。不過，市場對相關發言反應有限，日元仍持續下探近 40 年低點。

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事實上，日本政府今年已多次進場支撐匯率。根據日本財務省公布的資料，4 月 28 日至 5 月 27 日期間，日本累計投入 11.73 兆日元 (約 724 億至 735 億美元) 買進日元，創歷來最大規模干預紀錄，當時日元跌破 160 兌 1 美元的重要心理關卡後，東京選擇在流動性較低的黃金週假期期間進場操作。

然而，這波史上最大規模干預效果並未持久。日元一度由 160.7 升值至 155 附近，但隨後再度回落，近期重新跌破 160 關卡，並進一步觸及 162.40，反映市場仍以美日利差及套利交易 (Carry Trade) 作為主要交易邏輯。

分析人士指出，即使日本央行日前將政策利率調升至 1%，創 31 年來新高，但與美國利率相比仍存在明顯差距，美日殖利率利差依舊支撐美元強勢，也促使投資人持續借入低利率日元、轉投高收益美元資產。市場目前預期，日本央行今年底前仍可能再次升息，但幅度不足以扭轉匯率趨勢。

前日本央行政策委員白井早由里更警告，若聯準會今年再度升息，日元不排除進一步貶至 165 兌 1 美元，將創 1986 年以來最弱水準。她認為，日本政府單靠干預無法改變長期趨勢，除非美日利差明顯縮小，否則日元仍將面臨持續貶值壓力。

弱勢日元雖然有利出口企業獲利，也支撐日本股市續創歷史高點，但對高度依賴能源進口的日本而言，卻推高企業成本與民生物價。最新數據顯示，日本 5 月服務業企業物價指數年增 3.3%，其中海運運費暴增 61.8%，國際航空客運票價上漲 17.3%，主要反映中東衝突推升燃料成本，加上日元貶值提高美元計價能源進口價格，使通膨壓力持續升高。