鉅亨網編譯許家華 2026-07-02 08:50

美股第三季首個交易日出現明顯資金輪動，市場資金由今年漲幅領先的人工智慧 (AI) 基礎建設族群流向部分落後股，引發科技股震盪。CNBC《Mad Money》主持人 Jim Cramer 認為，投資人不應將這波修正視為 AI 行情結束，反而應把握機會，賣出基本面較弱的股票，轉進具長期成長動能的 AI 供應鏈龍頭。

Cramer 表示，許多投資人因錯過今年表現最強勢的股票而感到遺憾，如今市場輪動正提供重新布局的機會。他指出，投資人可以趁此時將表現落後的股票賣在相對高點，再把長期具競爭優勢的企業買在相對便宜的位置，避免錯失 AI 主升段中的修正買點。

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他指出，每逢新一季開始，市場出現資金輪動相當常見，投資人通常會獲利了結前一季強勢股，轉向布局表現落後族群。不過，依照過去經驗，這類輪動通常僅維持兩至三個交易日，真正擁有長期成長動能的企業，往往很快便會重新獲得資金青睞，因此不建議因短線波動而改變長期投資策略。

事實上，美光近期持續受惠 HBM 需求爆發及 AI 伺服器帶動，今年以來股價累計漲幅已超過 300%；超微則受惠 MI400 系列 AI 加速器及 EPYC 伺服器處理器需求，多家華爾街券商近日相繼調升目標價。應用材料與科林研發則因先進製程、先進封裝及 HBM 產能擴張，仍被視為 AI 基礎建設投資的重要受惠者。

Cramer 認為，這些公司目前面臨的只是短期獲利了結，而非基本面轉弱。隨著全球大型雲端服務供應商持續擴建 AI 資料中心，相關設備需求短期內仍看不到明顯放緩跡象。

不過，他將 Meta Platforms (META-US) 視為此次市場輪動中的例外。Meta 股價周三大漲逾 8%，主要受市場傳出公司正規劃成立雲端運算業務影響，而非單純技術性反彈，因此長期投資價值進一步提升。

根據近期外媒報導，Meta 正研究透過新成立的「Meta Compute」部門，對外出租 AI 算力及提供模型存取服務，希望將龐大的 AI 資料中心投資商業化。市場認為，若 Meta 正式跨足企業雲端市場，將直接挑戰亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS)、微軟 (MSFT-US)Azure 及 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google Cloud，為公司開啟廣告業務之外的第二成長曲線。

Cramer 表示，自己早已認為 Meta 只要宣布出租多餘算力，就可能創造龐大獲利。他指出，雲端服務具有高毛利、可持續性高的特性，若 Meta 成功切入企業市場，新業務幾乎可望立即獲利，也將使公司估值重新提升，因此他認為 Meta 股價仍有進一步上漲空間。

其中，Cramer 管理的慈善信託基金已於周三全數出售 Nike 持股，主要原因是公司最新公布的財報仍未展現令人滿意的復甦力道。他認為，在企業基本面尚未出現明顯轉折前，不值得因短線反彈而重新追價。

近期華爾街對 AI 產業的看法也逐漸出現分歧。摩根士丹利日前指出，半導體族群短期因持股過度集中、評價偏高及資金輪動，可能面臨修正壓力，但 AI 資本支出、企業訂單及長期需求並未出現改變。伯恩斯坦、花旗等多家投資機構同樣認為，全球超大型雲端服務供應商 (Hyperscaler) 仍將持續擴大 AI 基礎建設投資，高頻寬記憶體、AI 晶片、半導體設備及資料中心供應鏈仍將是未來數年的主要受惠族群。