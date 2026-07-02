日媒：蘋果將啟動史上最密集iPhone更新 2027上半年前連推5款新機
鉅亨網編譯余曉惠
據傳蘋果 (AAPL-US) 正規劃擴大一路延伸到 2027 年的 iPhone 產品陣容，並提高首款摺疊 iPhone 的生產目標至 1000 萬支，希望在供應鏈壓力持續升高之際，進一步鞏固高階智慧手機市場地位。
《日經亞洲》周四 (2 日) 引述知情人士報導，蘋果計劃於 2026 年下半年至 2027 年上半年期間推出至少五款全新 iPhone，這將是近年來最積極的產品更新周期。
報導還指出，蘋果已要求供應商今年準備生產約 1000 萬支摺疊 iPhone，高於先前預估的 700 萬至 800 萬支。
全球智慧手機業者正積極布局摺疊手機市場，這塊市場目前仍由三星電子領先，中國的華為科技等品牌也持續擴大市占。
在此同時，蘋果近期已調漲多款 Mac 與 iPad 產品售價，理由是記憶體與儲存晶片成本攀升。蘋果高層已警告，若零組件成本持續上漲，未來 iPhone 售價也可能受到影響。
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