鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-01 11:10

SpaceX 股價周二 (6/30) 上漲 4.1%，收在 170.86 美元，標普 500 指數則上漲 0.8%，道瓊工業平均指數上漲 0.3%。

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此次上漲延續了前一日的強勁表現。SpaceX 周一大漲 7.2%，創下 6 月 15 日以來最大單日漲幅，當日也是公司 IPO 後第二個交易日。

在創紀錄的募資案完成之前，市場一直關注第二家由馬斯克 (Elon Musk) 領導的上市公司，是否會影響特斯拉股價。當時有部分投資人擔心，特斯拉股東可能會賣出特斯拉股票，轉而買進 SpaceX。這可能導致特斯拉股價下跌，而 SpaceX 受惠上漲。

但目前看來情況並非如此。截至周一，過去四個交易日，SpaceX 累計上漲 5.2%，特斯拉上漲 7.9%。兩檔股票在這段期間都兩天下跌、兩天上漲，走勢高度一致。

周二則成為第五個同步交易日。當日早盤，SpaceX 與特斯拉一度雙雙下跌，但特斯拉尾盤亦反彈，終場收在 420.60 美元，上漲 2.1%。

兩家公司股價走勢同步，其實並不難理解。兩者基本上都是以 AI 為核心的科技公司。SpaceX 希望將 AI 資料中心部署到太空。特斯拉則利用 AI 發展自動駕駛技術及人形機器，並降低人力需求。

此外，兩家公司的執行長是同一人，也都擁有龐大且忠誠的散戶投資人支持。

當然了，兩家公司未來仍可能因個別事件而出現不同走勢。特斯拉將於周四公布汽車交付量，投資人可藉此檢視電動車業務表現。SpaceX 將有更多股票解除禁售，華爾街分析師也將開始首次發布研究報告。

儘管如此，未來幾個月 SpaceX 與特斯拉股價仍可能維持高度正相關。

目前有 12 位分析師追蹤 SpaceX，其中 7 位給予買進評級。SpaceX 的平均目標價約為 240 美元。最新評級來自 Wedbush 分析師 Dan Ives，他於周二晚間首次給予 SpaceX 買進評級，目標價 190 美元。

Ives 寫道，「我們認為 SpaceX 是科技產業中最具差異化的資產之一，在三大核心業務皆具強大競爭優勢，包括 Starlink 推動衛星通訊服務、Starship 帶動發射需求，以及其 Colossus AI 資料中心相關合作案持續增加。」

Starship 的重要性在於可望將太空運輸成本較 Falcon 9 火箭降低約 90%。更低的發射成本，將有助於推動更多太空商業應用，例如將 AI 資料中心部署至軌道。