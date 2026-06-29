鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 06:50

南韓綜合股指 (KOSPI) 周一 (29 日) 下午在三星與 SK 海力士共同宣布十年逾 1000 兆韓元半導體投資計畫後由跌轉漲，重返 8500 點上方，再度重現近期「暴跌－反彈－再暴跌」極端震盪行情。KOSPI 周一早盤開低走低，一度跌破 8350 點。

(圖:shutterstock)

由總統李在明主持發布的「三大超級項目」，鎖定晶片製造、先進封裝與 AI 資料中心，三星與 SK 海力士擬於全羅道、忠清道及慶尚道新建多座晶圓廠，被視為南韓半導體國家級戰略升級。

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專家指出，本輪「暴漲暴跌」底層驅動力是 AI 記憶體超級周期，但高波動源於資金結構劇變。今年 Q1 外資淨賣出 33.5 兆韓元，散戶同期淨買入約 49.9 兆韓元，過去由外資主導的行情讓位給內資，槓桿與反向 ETF 交易額佔比為美國四倍以上，放大外部衝擊。

今年以來，韓股已五度觸發熔斷，專家也警告散戶「逢跌即買」心態與舉債進場潛藏風險。

南韓散戶被稱為「螞蟻」，截至周三 (24 日) 股票帳戶數達 1.087 億個，人均擁有逾兩個帳戶，低利率與房市收益下滑使股市成資產增值首選。

儘管摩根大通、高盛近期上調 KOSPI 目標價至 12500-15000 點，並維持「亞洲首選」，南韓金融監督院已針對信用交易餘額激增展開監控，部分券商主動暫停高額融資追加以控違約風險。