鉅亨網編譯陳韋廷
南韓綜合股指 (KOSPI) 周一 (29 日) 下午在三星與 SK 海力士共同宣布十年逾 1000 兆韓元半導體投資計畫後由跌轉漲，重返 8500 點上方，再度重現近期「暴跌－反彈－再暴跌」極端震盪行情。KOSPI 周一早盤開低走低，一度跌破 8350 點。
由總統李在明主持發布的「三大超級項目」，鎖定晶片製造、先進封裝與 AI 資料中心，三星與 SK 海力士擬於全羅道、忠清道及慶尚道新建多座晶圓廠，被視為南韓半導體國家級戰略升級。
專家指出，本輪「暴漲暴跌」底層驅動力是 AI 記憶體超級周期，但高波動源於資金結構劇變。今年 Q1 外資淨賣出 33.5 兆韓元，散戶同期淨買入約 49.9 兆韓元，過去由外資主導的行情讓位給內資，槓桿與反向 ETF 交易額佔比為美國四倍以上，放大外部衝擊。
今年以來，韓股已五度觸發熔斷，專家也警告散戶「逢跌即買」心態與舉債進場潛藏風險。
南韓散戶被稱為「螞蟻」，截至周三 (24 日) 股票帳戶數達 1.087 億個，人均擁有逾兩個帳戶，低利率與房市收益下滑使股市成資產增值首選。
儘管摩根大通、高盛近期上調 KOSPI 目標價至 12500-15000 點，並維持「亞洲首選」，南韓金融監督院已針對信用交易餘額激增展開監控，部分券商主動暫停高額融資追加以控違約風險。
根據野村證券數據，韓股相對美股波動倍數由 2010-19 年均值 0.97 倍飆至 2025-26 年 1.65 倍，分析師普遍認為高波動將常態化，後續關鍵在半導體權重股獲利兌現度與散戶槓桿去化速度。
下一篇