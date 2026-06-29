鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-29 20:00

南韓總統李在明周一 (29 日) 宣布一項雄心勃勃的產業戰略，名為「三大軸心」(Triple Axis)，旨在透過數千億美元的極大規模投資，鞏固南韓在人工智慧 (AI) 與半導體領域的全球領先地位。

此戰略由半導體、實體 AI(Physical AI) 與 AI 資料中心三大核心支柱組成。李在明在發表會中強調，南韓必須比其他國家更快速地掌握 AI 核心要素，這不僅是技術競爭，更是關係到國家生存的偉大飛躍。

‌



在具體投資方面，全球兩大記憶體晶片龍頭三星電子與 SK 海力士，將共同投入 800 兆韓元 (約 5,180 億美元)，於南韓西南地區興建四座全新的晶片生產工廠。此外，政府計畫在忠清地區投入 81 兆韓元打造晶片封裝集群，並由 SK、GS 與 Naver 等企業為首，投入 550 兆韓元建設 AI 資料中心。

科學部預估，到 2035 年，相關項目的總投資額將超過 1000 兆韓元。

李在明指出，此戰略除了應對來自台灣、中國大陸與日本的激烈競爭外，另一關鍵目標是振興首爾以外的經濟，縮減地區發展差距。西南地區 (如光州與全羅南道) 將利用其豐富的電力資源成為晶片生產重鎮。