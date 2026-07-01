獎金落差百倍引爆離職潮！三星DX部門員工身穿黑衣上班抗議 有人已向SK海力士投履歷

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 12:30

由於三星電子半導體部門 (DS) 與家電、移動通訊 (DX) 部門之間懸殊的績效獎金差距，引發後者員工強烈不滿，近期出現醞釀「離職潮」的跡象。

(圖:shutterstock)

隨著競爭對手 SK 海力士開放有經驗人員招募，三星內部通訊群組湧現招聘連結轉貼與「2026 大逃亡開始了」等留言，部分任職五年的 DX 部門員工已著手投遞履歷，資深經理級也不乏人跟進。

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導火線在於獎金分配失衡。受惠於半導體景氣回升，三星半導體 (DS) 部門員工今年可望領取數億韓元績效獎金，反觀負責電視、家電與智慧手機 DX 部門員工，僅獲價值約 600 萬韓元公司股票，兩者差距傳出最高達 100 倍。

一名準備投考 SK 海力士的 DX 部門員工說：「聽聞獎金差距恐達百倍後，對公司的信任徹底崩塌。工會聲稱代表全體員工，薪資談判卻只聚焦為 DS 部門爭取獎金，讓人感覺遭背叛。」

不滿情緒同時指向跨企業工會三星電子支部，員工已發起集體行動，包括穿黑衣上班、將內部個人暱稱改為「同一家公司，同等權利」抗議。

世宗大學經營學系教授 Kim Dae-jong 表示，「同一屋簷下不同待遇」造成的相對剝奪感，恐削弱整體組織戰力。