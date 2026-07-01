獎金落差百倍引爆離職潮！三星DX部門員工身穿黑衣上班抗議 有人已向SK海力士投履歷
鉅亨網編譯陳韋廷
由於三星電子半導體部門 (DS) 與家電、移動通訊 (DX) 部門之間懸殊的績效獎金差距，引發後者員工強烈不滿，近期出現醞釀「離職潮」的跡象。
隨著競爭對手 SK 海力士開放有經驗人員招募，三星內部通訊群組湧現招聘連結轉貼與「2026 大逃亡開始了」等留言，部分任職五年的 DX 部門員工已著手投遞履歷，資深經理級也不乏人跟進。
導火線在於獎金分配失衡。受惠於半導體景氣回升，三星半導體 (DS) 部門員工今年可望領取數億韓元績效獎金，反觀負責電視、家電與智慧手機 DX 部門員工，僅獲價值約 600 萬韓元公司股票，兩者差距傳出最高達 100 倍。
一名準備投考 SK 海力士的 DX 部門員工說：「聽聞獎金差距恐達百倍後，對公司的信任徹底崩塌。工會聲稱代表全體員工，薪資談判卻只聚焦為 DS 部門爭取獎金，讓人感覺遭背叛。」
不滿情緒同時指向跨企業工會三星電子支部，員工已發起集體行動，包括穿黑衣上班、將內部個人暱稱改為「同一家公司，同等權利」抗議。
世宗大學經營學系教授 Kim Dae-jong 表示，「同一屋簷下不同待遇」造成的相對剝奪感，恐削弱整體組織戰力。
目前，SK 海力士經驗職缺報名下周一 (6 日) 截止，三星 DX 部門人才外流壓力備受關注。
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