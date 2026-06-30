鉅亨網編譯段智恆 2026-07-01 02:30

比特幣 (Bitcoin) 周二 (30 日) 跌破 6 萬美元整數關卡，一度逼近 5.8 萬美元，跌幅逾 3%。市場對 Strategy(MSTR-US)調整比特幣投資策略的樂觀情緒迅速消退，引發投資人擔憂這家全球最大企業級比特幣持有者，未來可能不再是穩定的買盤來源，拖累加密貨幣市場走弱。

Strategy 股價盤中一度重挫近 10%，幾乎回吐前一交易日漲幅。該公司日前宣布大幅調整支撐比特幣投資策略的資本結構，市場起初看好其擴大現金儲備及實施庫藏股的規畫，但焦點很快轉向公司未來可更彈性出售比特幣，並將資本配置重心由持續加碼比特幣，轉向兼顧流動性、回購折價證券及強化資產負債表。

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分析人士指出，過去市場普遍認為，只要 Strategy 籌資，資金幾乎都會投入比特幣，如今管理層明確表示，比特幣投資將與其他資本用途競爭，意味未來增持速度可能放緩，削弱市場對比特幣需求的信心。

技術面也進一步惡化。Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley 表示，比特幣今年第一季跌破約 8 萬美元的重要頭肩頂型態頸線後，始終未能重新站回關鍵壓力區，目前又跌破 2026 年低點，若持續創新低，技術面將釋出更強烈的空頭訊號。

自去年站上逾 12.6 萬美元高點以來，比特幣市值已蒸發超過一半。Maley 認為，若市場再結合 Strategy 可能出售更多比特幣的預期，投資人對整體加密資產的信心恐進一步削弱。

資金面同樣承壓。彭博統計顯示，今年以來，比特幣現貨 ETF 累計淨流出已超過 51 億美元，扭轉 2024 年初產品上市後的大量資金流入趨勢。其中，貝萊德 (BlackRock) 旗下 iShares Bitcoin Trust(IBIT-US)6 月淨流出已逾 30 億美元，可能創下成立以來最大單月資金流出紀錄。