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2026 年下半年，依然堅定看好 AI 為代表的科技股作為行情核心主線地位，新動能向上和舊動能向下的 K 型結構在未來一段時期內會出現缺口擴大之後的階段性縮小，科技股上漲趨勢未變，隨著技術更迭和投資不斷釋放，科技股會出現階段性調整的狀況。