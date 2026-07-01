鉅亨網新聞中心 綜合報導
中國 A 股三大指數 1 日（周三）開盤漲跌互見，早盤指數分化轉變為滬強深弱格局，但個股普漲。午後出現回落，創指跌幅擴大。
上證綜指 1 日收盤漲 0.44%，報 4,112.45 點；深證成指跌 0.53%，報 16,119.17 點；創業板指跌 1.89%，報 4,260.72 點。
滬深兩市成交總額為人民幣 3.66 兆元，較前一交易日增加 3,863 億元。
東興證券認為，A 股結構性行情延續。2026 年上半年，A 股呈現指數弱分化、行業極致割裂、盈利完全分層的標準 K 型結構性行情，不存在全面普漲基礎，所有超額收益集中於科技硬製造賽道，傳統經濟板塊持續失血，市場漲幅明顯分化。
2026 年下半年，依然堅定看好 AI 為代表的科技股作為行情核心主線地位，新動能向上和舊動能向下的 K 型結構在未來一段時期內會出現缺口擴大之後的階段性縮小，科技股上漲趨勢未變，隨著技術更迭和投資不斷釋放，科技股會出現階段性調整的狀況。
同時，資金會短暫湧向低位非科技股，帶來短周期的 K 型缺口收斂，但中周期來看，這種收斂只是階段性小級別，缺口真正出現平衡可能要到兩年以後的本輪科技投資周期逐步釋放之後，人工智慧上游投資周期增速見頂，對其他行業的 AI 改造進入全面鋪開階段，全社會受到 AI 紅利開始恢復性增長，市場的新動能逐步變成常規動能，經濟周期進入穩定增長階段，K 型周期特徵逐步弱化。
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