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盤中速報 - 深證成指下跌-489.19點至15629.9791點，跌幅3.03%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日09:32，深證成指下跌489.19點（或3.03%），暫報15629.98點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.42%
  • 近 1 月：+5.08%
  • 近 3 月：+17.6%
  • 近 6 月：+19.18%
  • 今年以來：+19.18%

焦點個股


培育鑽石概念領跌-1.74%。其中 四方達(300179-CN) 下跌 8.24% ; 力量鉆石(301071-CN) 下跌 4.96% ; 國機精工(002046-CN) 下跌 4.34% 。

PCB概念概念領跌-1.54%。其中 中富電路(300814-CN) 下跌 7.67% ; 金安國紀(002636-CN) 下跌 7.18% ; 興森科技(002436-CN) 下跌 6.81% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指培育鑽石PCB概念

相關行情

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四方達58.69+7.63%
力量鉆石90.76+3.24%
國機精工73.42+4.22%
中富電路177.98-5.74%
金安國紀109.79-1.41%
興森科技46-3.12%

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