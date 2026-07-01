鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-01 09:53

訂單爆滿、銷量翻倍、庫存已經接近清零…… 在最高 40℃的高溫天氣下，酷熱難耐的歐洲人正在爭搶中國「避暑神器」，廣東各大家電企業的工廠正在日夜趕工。

格力電器相關負責人 29 日（周一）說：「在法國、西班牙和葡萄牙等國家，格力代理商的庫存均處於低位，其中免安裝、即插即用的移動空調（冷氣）高度契合歐洲市場使用場景，目前區域渠道已全面售罄。」

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美的空調歐洲大區總監熊學勤也表示：「美的出口歐洲市場的便攜式分體空調‌『PortaSplit』‌今年已經賣了超過 20 萬套，銷量較去年實現翻倍。」

創維空調相關負責人說：「銷往法國的快速接頭定製化產品，不用等待專業安裝，也不用支付安裝費。客戶庫存在最近 7 天內即銷售一空，倉庫頻頻告急，補貨需求持續攀升。」

「法國 Darty、Boulanger、BUT 等線下零售渠道，對移動空調的緊急補貨需求明顯增加。」TCL 空調相關負責人提到，今年第二季 TCL 空調西歐市場整體年增超過 27%，其中法國市場成長超過 300%，西班牙激增 100%。

6 月下旬「超強熱浪」橫掃歐洲大陸，法國、德國、英國接連刷新高溫紀錄，多地中小學因酷暑臨時停課，民眾扎堆商超、地鐵站避暑。

據《21 世紀經濟報導》1 日報導，過去歐洲不是傳統空調大市場。歐洲約 20% 家庭配備製冷設備，比例遠低於其他發達國家市場。

低滲透率的背後，是歐洲過去夏天「不太熱」的生活經驗。許多家庭依靠風扇、遮陽簾、夜間通風應對暑熱，空調並不是剛需。

極端氣候變化正在改變歐洲人的生活，高溫從過去偶發天氣變成公共健康風險，製冷需求被集中釋放。

然而，歐洲消費者想要裝空調，存在多個痛點。

熊學勤說：「在德國、法國、英國、西班牙等西歐市場，傳統分體機安裝成本高，一台機器的安裝費就可能高達 1,000 至 2,000 歐元。而且在夏季旺季安裝工緊缺，排隊兩周甚至一個月時間並不少見。」

此外，歐洲房地產市場的特殊情況也有很大影響。

「歐洲老房子也多。歷史建築、公寓外立面保護、物業審批，讓打孔和外掛室外機變得複雜。歐洲租房比例較高，也讓消費者不願為一套房子支付長期安裝成本。」熊學勤稱。