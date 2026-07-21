〈陸股盤後〉午後短暫震盪後 兩市漲幅進一步擴大 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-21 16:30

中國 A 股三大指數 21 日（周二）集體開高，盤初大幅下跌後，兩市迎來大漲，午後短暫震盪後，兩市漲幅進一步擴大。

午後短暫震盪後，兩市漲幅進一步擴大，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

上證綜指 21 日收盤漲 1.79%，報 3,864.37 點；深證成指漲 4.81%，報 14,264.29 點；創業板指漲 7.05%，報 3,685.97 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 2.9571 兆元，較前一交易日增加 2,549 億元。

西南證券表示，當前市場調整更多是前期上漲後正常整固，是風險釋放和結構優化的過程，而不是中長期趨勢根本逆轉。

隨著政策支持持續顯效、增量資金加快入市、產業基本面不斷得到驗證，A 股市場具備較強自我修復能力和中長期配置價值。

投資者應理性看待短期波動，更多關注中國經濟轉型升級、科技創新突破和資本市場制度完善帶來的長期投資機遇。

中金公司指出，6 月以來，隨著半導體板塊開啟調整，全球市場在一輪陡峭上行後迎來調整。本輪大周期尚未結束，但融資熱與資金緊的矛盾日益突出，疊加高擁擠度和高槓桿，在流動性尚未轉寬前，市場將進入「中場休息」階段。

往前看，戰術層面，中金認為全球市場調整在第三季可能仍會繼續，風險主要來自於貨幣政策不確定性、融資壓力攀升以及日韓等市場風險的傳播。