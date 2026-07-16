〈陸股盤後〉午後跌幅擴大 三大指數一度跌超過2%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-16 16:30

中國 A 股三大指數 16 日（周四）集體開低，早盤回暖後，跌幅明顯收窄，午後兩市重返跌勢，跌幅明顯擴大，三大指數一度跌超過 2%。

午後跌幅擴大，三大指數一度跌超過2%。（圖：Shutterstock）

上證綜指 16 日收盤跌 1.85%，報 3,882.41 點；深證成指跌 1.97%，報 14,488.65 點；創業板指跌 2.95%，報 3,692.46 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 2.4036 兆元，較前一交易日減少 1,676 億元。

據《澎湃新聞》報導，財信證券認為，總體來看，大盤整體表現還是低於預期。一方面是體現在海外科技資產反彈的背景下，A 股科創方向反而出現較大負反饋，硬科技線短期波動加劇態勢未改善，這可能會拖累市場情緒，導致後續大盤反彈動力以及其他板塊持續性受限。

另一方面則體現在全市場成交額連續縮量，反映出資金信心相對不足。

因此，短期內市場可能仍以震盪築底為主，需出現更加積極信號，如大盤放量長陽、三大指數重回 5 日和 10 日均線上、熱點板塊行情持續性改善等其中之一，才能基本確認大盤具備上攻動能。

在此之前，投資者還是以適當控制倉位為主，以震盪行情觀察為主的思路參與市場輪動，待市場出現積極信號，再加大參與力道。