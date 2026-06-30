馬士基上修全年財測 看好亞洲需求強勁、全球貨櫃市場續旺
鉅亨網編譯余曉惠
貨櫃航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk) 上修今年獲利展望，主因亞洲需求穩健，且預期全球貨櫃市場下半年仍將維持健康表現。
馬士基周一 (29 日) 將今年核心稅息折舊及攤銷前獲利 (EBITDA) 從原估的 45-70 億美元上修為 80-100 億美元，核心 EBIT(稅息前獲利)的預測區間也提高到 20-40 億美元，雙雙優於分析師預期，不僅如此，自由現金流也高於先前預估。
此外，馬士基將 2026 年全球貨櫃運量成長預估，由原先的 2-4%，上修至約 4%。該公司預定 8 月 13 日公布 2026 年第二季財報。
近來由於中東局勢動盪、美國關稅政策不確定性等因素，貨主紛紛提前安排出貨，刺激現貨運價走高，也讓航運業者受惠。每年 7 月至 8 月通常也是海運旺季，因零售商會提前補充庫存，以迎接返校與年底假期購物需求。
根據 Drewry 世界貨櫃指數 (World Container Index)，跨太平洋航線現貨運價已連續八周上漲，反映需求依然強勁。
馬士基執行長 Clerc 上周受訪時就曾表示，今年上半年貨運需求始終強勁，即使面臨戰爭及能源市場干擾，未受明顯影響。
Clerc 當時說：「需求在整個上半年都相當強勁，儘管爆發戰爭且能源市場受到干擾。以目前情況來看，我們預期這股動能很可能在接下來到年底這段期間延續。」
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