11個月暴漲363%！寒武紀成科創板首檔市值破兆個股 躍居A股第9大上市公司

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 17:50

中國 A 股國產 AI 晶片龍頭寒武紀股價今 (30) 日開高走高，盤中一度拉升逾 8%，一度漲高至每股 1620 元(人民幣，下同)，總市值正式突破 1 兆元大關，終場收 7.66% 至 1595.55 元，總市值定格於 10025 億元，為 2019 年科創板正式開板來首個兆元市值個股，寒武紀也因此成為 A 股繼寧德時代、工業富聯、中際旭創之後第四家市值破兆的科技公司。

(圖:shutterstock)

目前，寒武紀穩居科创板第一大市值公司，在滬深兩市總市值榜單中位列第九，超越中國人壽、招商銀行、中國平安等傳統金融巨頭。在 A 股科技類股中，市值僅次於寧德時代、工業富聯及中際旭創。

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今年來，寒武紀股價累計漲幅超 77%，同期科創綜指漲幅約 50%。若從 2023 年低點計算，該股累計漲幅已超 40 倍，上市至今累計漲幅逾 36 倍，堪稱本輪 AI 算力行情中最具代表性的核心標的。

伴隨市值躍升，寒武紀創辦人、董事長兼執行長陳天石財富效應顯著放大。

資料顯示，陳天石直接持有寒武紀約 28.49% 股份，按今日收盤股價計算，其持股市值約達 2856 億元，較上市初期膨脹超 40 倍。

根據今年初發布的《富比世》中國富豪榜，陳天石彼時以約 1780 億元人民幣財富位列第 13 名，為江西省首富。

寒武紀是科創板「未獲利企業上市」制度孵化的典型樣本。2020 年 7 月，該公司以科創板第二套標準掛牌，成為國內「AI 晶片未獲利第一股」，上市前五個會計年度合計虧損約 38.16 億元，股價也曾長期承壓。

到了去年，受益於思元系列 AI 加速卡在網路大廠規模化落地，寒武紀首次實現年度獲利 20.59 億元，營收從上市首年的 4.59 億元增至 64.97 億元，增幅超 13 倍。

今年 3 月，寒武紀正式退出科創板「成長層」(摘 U)，成為首批摘 U 公司之一。

今年 Q1 則進一步驗證高成長態勢。寒武紀單季營收 28.85 億元，年增 159.56%；歸母淨利潤 10.13 億元，年增 185.04%；研發投入佔營收比重降至 11.23%，規模化效應開始顯現。

自上市以來，寒武紀累計募資約 82.39 億元，累計研發投入達 74.36 億元，幾乎全額投入核心 IP 與芯片架構開發。

多位券商分析師指出，輝達高階 AI 晶片在中國供應受限背景下，國產大模型訓練與推理帶動的算力需求驟增，讓寒武紀等一線國產 AI 晶片廠商迎來歷史性窗口期。

國金證券認為，寒武紀已完成智譜 GLM-5 系列模型 Day 0 同步適配，軟硬體協同驗證國產算力生態成熟度，海量推理算力缺口將持續打開國產晶片商業化空間。

中信證券表示，中國國產算力訂單預期清晰度顯著增強，供應鏈備貨節奏加快，下半年景氣度有望進一步強化。

廣發證券指出，寒武紀近期申請大額銀行綜合授信，反映其為擴大晶圓及 HBM 等高價原物料採購做資金準備，產品交付規模有望進一步提升。

個別產業分析師受訪時也說，寒武紀中期確定性較高，目標估值區間可看至 1.5 兆至 2 兆元。

但當前寒武紀動態本益比達 370 倍左右，市場對其後續業績持續高增長有較高期待。

根據 Wind 機構平均預期，寒武紀今年營收數字預計為 158.68 億元，年增 144.23%，歸母淨利潤預測 53.84 億元，年增 161.45%。