鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-30 07:30

隨著記憶體與高速儲存裝置價格持續攀升，市場預期索尼 (Sony) 下一代遊戲主機 PlayStation 6 (PS6) 的售價恐將大幅提高。SONY (SONY-US) 週一 (29 日) 強漲 3.65% 至每股 20.43 美元。

最新分析指出，PS6 硬體零組件成本已逼近 1,000 美元，加上索尼近日向投資人表明，不打算再以大幅虧損方式銷售主機，意味著新一代 PlayStation 的定價策略可能出現重大轉變。

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根據 Wccftech 報導，在近期投資人問答會議中，索尼坦言，目前零組件成本大幅上升，公司不可能全數自行吸收，因此已陸續在日本以外市場調漲部分產品售價。

索尼表示：「就定價而言，要完全吸收所有零組件成本增加並不現實，我們已在日本以外部分市場實施價格調整。目前銷售仍符合預期，我們不認為這些漲價措施已導致消費需求下滑。」

索尼進一步強調，公司一向不打算以重大虧損出售硬體產品，未來仍將持續觀察市場變化，並評估最合適的定價策略。

同時，公司將致力於讓消費者充分理解產品在效能、功能與 PlayStation 生態系方面所提供的價值，以支撐產品售價。

市場分析指出，索尼此次表態象徵遊戲主機產業策略出現轉折。過去無論索尼或微軟 (Microsoft)，都曾長期透過補貼硬體成本、以低於製造成本的價格販售主機，藉此擴大用戶規模，再透過遊戲與訂閱服務獲利。

然而，在記憶體與高速 SSD 等核心零組件價格持續高漲下，索尼似乎已不願再延續這項策略。

若 PS6 的零組件成本接近 1,000 美元，市場預期其上市價格勢必同步攀升，也讓外界關注高價策略是否會影響消費者購買意願。索尼則認為，只要能清楚傳達 PS6 在硬體效能、遊戲體驗及生態系統上的價值，消費者仍願意接受較高售價。

另一方面，微軟 Xbox 主機同樣面臨成本壓力。

《The Game Business》日前報導，Xbox 策略長 Matthew Ball 表示，目前 Xbox 主機需求仍遠高於供給，公司正全力提升產能並增加鋪貨，但供應能力仍受到限制，部分市場甚至仍處於缺貨狀態。

此外，《The Verge》報導指出，Xbox 將自 8 月 11 日起再次調漲售價。其中，512GB 機型將調漲 100 美元，1TB 機型調漲 150 美元。