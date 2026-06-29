鉅亨網編譯段智恆 2026-06-29 22:11

隨著美國與伊朗達成停火協議，國際油價已從戰時高點大幅回落，幾乎回到衝突爆發前水準。不過，多位能源分析師警告，市場對供應風險消退的預期恐過於樂觀。由於荷姆茲海峽航運尚未恢復正常、保險成本居高不下，加上伊朗仍試圖擴大對航道的影響力，原油供應鏈仍存在不少隱憂，未來油價仍有反彈空間。

油價回落難掩供應風險！分析師：荷姆茲海峽仍是最大變數(圖：REUTERS/TPG)

荷姆茲海峽運輸未恢復正常 保險成本仍居高不下

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儘管美伊停火後，部分受困船舶已陸續恢復通行，但市場人士指出，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 距離恢復戰前正常運作仍有一段距離。

Tufton Investment Management 投資董事總經理 Nikos Petrakakos 表示，目前許多航運公司仍不願讓船舶重返荷姆茲海峽，主因包括和平協議仍具不確定性、海域可能殘留水雷，以及戰爭風險保險費率依舊偏高。

他指出，目前雖然航運活動已有所增加，但與戰前相比仍相去甚遠，保險公司也不太可能短時間內降低保費，預料需數月時間觀察停火是否真正落實，才有機會恢復正常承保水準。

Energy Aspects 創辦人兼研究主管 Amrita Sen 也認為，市場低估了航運恢復正常所需時間。她指出，目前最大的問題並非讓受困船隻離開，而是如何說服更多船東願意重新進入該海域載運原油。由於運費仍處高檔，加上船公司憂心安全風險，目前仍缺乏足夠運力回流。

截至周一，布蘭特原油價格約每桶 72.45 美元，已明顯低於 4 月底戰時一度飆升至 188 美元以上的高點。

伊朗仍握有談判籌碼 航道控制權成市場焦點

分析師普遍認為，伊朗短期內不太可能正式對通行船舶徵收「荷姆茲通行費」，但仍可能持續透過各種方式強化對這條全球能源命脈的影響力。

Petrakakos 指出，戰前伊朗對荷姆茲海峽幾乎沒有實際控制權，但如今情勢已經改變。未來伊朗可能仿效蘇伊士運河 (Suez Canal) 或巴拿馬運河 (Panama Canal) 模式，希望對船舶通行建立某種協調或管理機制，藉此提高自身談判籌碼。

不過，他表示，多數國際航運公司因擔憂違反制裁規定，不願與伊朗直接協調，部分業者甚至選擇關閉船舶定位系統 (AIS)，降低航行資訊曝光，以避免潛在法律風險。

Sen 則認為，若伊朗正式建立收費制度，將難以獲得波斯灣阿拉伯國家及西方企業接受。她指出，伊朗更可能藉由展現對航道的影響力，迫使外界在戰後重建及資金安排上做出讓步，而非真正依賴通行費作為收入來源。

補庫需求可望支撐油價 分析師估年底上看 80 美元

除了供應風險外，市場焦點也逐漸轉向全球原油庫存重建需求。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) Markets 360 大宗商品策略主管 Aldo Spanjer 表示，目前市場討論重心已從「供應是否中斷」，轉向「全球何時能補回戰爭期間消耗的庫存」。

他指出，各國進口商未來都有提高戰略庫存的需求，即使未來原油供應增加，也可望被補庫需求吸收，因此仍維持今年底布蘭特原油每桶 80 美元的目標價。

Spanjer 認為，只要美伊停火協議持續有效、原油出口逐步恢復，油市有望出現溫和反彈，但整體仍將維持區間整理格局。他預估，2027 年布蘭特原油大致將落在每桶 75 至 85 美元區間，高於 85 美元將抑制買盤補庫意願，低於 75 美元則可望吸引逢低布局買盤進場。