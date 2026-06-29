鉅亨網新聞中心 2026-06-29 15:10

馬斯克近日在社群平台 X 宣布，旗下最新 AI 模型 Grok 4.5 已正式進入 SpaceX 與特斯拉內部 Beta 測試。根據他公布的評測結果，Grok 4.5 初步效能已逼近、甚至超越 Anthropic 旗艦模型 Claude Opus。

隨著強化學習（RL）持續推進，以及「Grok Build」測試基準不斷完善，模型能力可望進一步提升，顯示 xAI 正加速縮小與頂尖 AI 模型的差距。

‌



此次發布不僅限於單一版本，馬斯克更承諾 SpaceX 將在今年剩餘時間內，每月發布一個「完全從零開始訓練」的全新人工智慧模型。

這項策略意味著 xAI 正推行極為激進的研發週期，顯示未來的 AI 版本將非簡單的改進與調整，而是透過重新訓練所構建的全新基礎模型。

此舉無疑將加速與 OpenAI、Anthropic 及 Google 等業界龍頭在模型效能與功能拓展上的競爭。

在技術佈局上，Grok 4.5 採用了 1.5 兆參數的 V9 基礎架構，並特別整合了熱門 AI 程式輔助工具 Cursor 的訓練數據，明確展現了 xAI 對軟體開發與編碼應用場景的高度重視。

事實上，SpaceX 近期已宣布收購 Cursor 開發商 Anysphere，此戰略性舉措旨在深耕企業級 AI 市場。