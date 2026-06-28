輝達再擴張AI版圖！資料中心乙太網路交換器收入暴增193%、悄悄登頂全球第一

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-28 12:20

輝達資料中心乙太網路交換器收入暴增193%。(圖：Shutterstock)

市調機構 IDC 近日公布的報告顯示，輝達在 2026 會計年度第一季，首度躋身全球資料中心乙太網路交換器市場營收第一名。

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IDC 的數據顯示，輝達單季網路交換器營收已衝上 21 億美元，年增率達 192.7%，市占率拉高到 21.5%。IDC 在報告中將此列為本季度最核心的觀察重點。

分析人士指出，輝達能在短時間內擠進網路交換器市場前列，靠的不是單一硬體產品，而是一整套端對端網路解決方案 Spectrum-X。

這套系統把 BlueField 資料處理器（DPU）與 NVIDIA LinkX 纜線整合在一起，專為大規模 GPU 叢集設計。

道理其實不難理解。當一座資料中心同時調度數千甚至上萬張 GPU 進行 AI 模型訓練時，瓶頸往往不在 GPU 本身的算力，而是 GPU 之間「互相說話」的速度。

GPU 之間的通訊速度直接決定訓練效率，而 Spectrum-X 要解決的正是這個問題，等於是替輝達自家的 GPU 量身打造一條專屬的「資料高速公路」。

IDC 指出，Spectrum-X 憑藉 GPU 與網路的一體化設計，成功吸引大量建置 AI 基礎設施的雲端服務商與企業客戶。這也意味著，採用輝達 GPU 的企業，往往會同步導入其網路解決方案，進一步強化整體生態系的黏著度。

值得留意的是，輝達的成長發生在整個產業急速擴張的背景之下。

IDC 統計，今年第一季全球資料中心乙太網路交換器市場總規模達 154 億美元，年增 39.8%；其中，超大規模雲端業者與企業客戶的採購金額合計約 100 億美元，年增更高達 61%。

從地理分布來看，美洲市場是成長引擎，年增 49.7% 居各區之冠；歐洲、中東及非洲地區（EMEA）成長 32.2%；亞太地區（APAC）則為 25.9%。

高速規格網路交換器更是旺盛。2026 會計年度第一季 800G 網路交換器貢獻了 35.8% 的營收，加上 200G 與 400G 網路交換器合計的 34.1%，這兩個區段相加，已占整體資料中心乙太網路營收約 70% 。

分析稱，把網路交換器納入版圖，其實只是輝達近期一系列佈局的其中一環。在此之前，輝達已對外宣布將推進自有的 Vera CPU 產品線，同時也與特殊玻璃和陶瓷材料的製造商康寧 (GLW-US) 合作，計畫將美國本土的光學連接元件產能擴增十倍。

分析指出，這幾項動作放在一起看，代表輝達不再滿足於單純供應 GPU，而是要把手伸進 AI 基礎設施的每一個環節，從運算核心（GPU、CPU）到串接運算節點的網路層。