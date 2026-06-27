鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-27 19:40

根據《Business Insider》報導，從股價走勢來看，SpaceX 掀起的狂熱已大幅消退。6 月 12 日開盤時股價勉強站上 150 美元，到本週四（25 日）收盤時，股價已較高點重挫 32%，但仍較 135 美元的 IPO 發行價高出約 13%。

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現年 38 歲、居住在阿拉伯聯合大公國的顧問 Walid Diab，是當天搶購 SpaceX 股票的大批馬斯克粉絲之一。

他在股價衝向 170 美元之際，買進價值 2.5 萬美元的股票，數日後出脫約 1.4 萬美元的持股，依券商帳戶截圖顯示，淨賺約 1,300 美元。

Diab 表示，他將長期持有 SpaceX 股票的剩餘一半。他認為 SpaceX 與其說是人工智慧（AI）概念股，更像是一家「物流公司」，而在這個領域，他認為該公司幾乎沒有競爭對手。

他說：「你只能得出一個結論：股價從這個位置只會往上走。我一直很欽佩馬斯克的一點是，每當股價看起來要下跌時，他總有些花招可以扭轉局面。」

居住在英國的 36 歲散戶投資人 Prashant Mishra，則在 IPO 首日就完成「快進快出」。他與妻子申請參與首次公開發行，各投入 1,000 英鎊。

Mishra 表示，他們之所以投資，很大程度是受馬斯克個人魅力所吸引。

他說：「如果不是他，我不會在這麼高的估值下買進，」並指出根據 SpaceX 的 S-1 申報文件，該公司 2025 年仍處於虧損狀態。

Mishra 與妻子最終小賺出場。雖然券商通常會對「翻轉交易」，即新股上市後迅速轉手獲利的投資人施以懲罰性限制，但 Mishra 表示，他預期股價會回落，因此寧可趁早出場，未來則計劃轉為長期投資者。

他說：「這樣才不會後悔。」

Mishra 透露，他正考慮未來加碼最多 1 萬英鎊，並希望這筆投資能在數年內帶來 15% 至 25% 的報酬率。

他補充說：「短期內股價可能轉為負值，但我相信，很多人也相信，隨著時間推進，從長遠來看，它會帶來非常非常可觀的收益。」

擁有逾 15 年交易經驗的 39 歲投資人 Jonathan Walters，同樣在 IPO 當天買進股票，數日後出場。

Walters 表示，他對該公司長期前景看好，「絕對」會再找機會進場長期持有，但他正等待估值大幅下修後才會行動。否則，他認為公司必須「奇蹟般地開始大賺錢」才合理。

他說：「當我看到（S-1 申報文件中）提到要在太空建造資料中心的計畫時，我心想：『這根本是在燒錢』。」

Walters 預估，在早期投資人的鎖定期到期前，股價有可能跌至低點 63 美元，但他表示一旦股價回落至 130 美元，他便願意進場買進。

南非的交易員兼財富管理顧問 Raj Dass，也熱衷於參與此次 IPO。儘管深知翻轉新股的風險，但他認為考量 SpaceX 的巨大話題性，以及未來納入主要指數的時間表，這筆交易仍值得一試。

在 SpaceX 掛牌交易第四天，他買進約 1.75 萬美元的股票，並在股價觸及 180 美元附近時，於數小時後出脫，最終獲利金額他形容為「午餐錢」。

Dass 表示，他更擔心的是持股時間過長，因為他知道一旦股價看似觸頂，許多交易員便會搶著出場。

他自稱對 SpaceX 持「偏空」看法。他說，若估值回落至具吸引力的水準，他會考慮長期投資，但他也擔心，鑑於馬斯克帶來的熱度，股價恐怕永遠不會跌到他理想的價位。此外，他希望看到公司至少開始朝獲利方向邁進。

Dass 說：「投資終究是一場估值的遊戲。你只能問自己:『現在的價值是多少？我願不願意以這個價格買進？』至於我希望的價值，可能永遠也達不到。」

在風險光譜的另一端，一名 Reddit 用戶在論壇「Wall Street Bets」上發文，自曝以每股 211 美元的價格，將自己整個個人退休帳戶 Roth IRA、約 31.5 萬美元的資金全數投入 SpaceX，該貼文被分類為高風險的「YOLO」（You Only Live Once，人生只有一次）交易中。

儘管 SpaceX 股價如今已跌至接近 150 美元，這名未透露姓名、自稱 30 歲出頭的軟體工程師表示，股價下滑並未改變他的投資邏輯。

他說：「這是否改變了我的看法？絕對沒有，公司的股價波動並不會真正影響我對整體公司的判斷。當然，目前估值確實偏高，我也希望能在更好的價格進場，但對我來說，公司最終追上其高估值幾乎是必然的。」