方舟「木頭姐」逆勢出手加碼「這三股」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-27 15:40

週四（25 日），方舟投資（Ark Invest）創辦人、執行長兼投資長「木頭姐」伍德（Cathie Wood）的操作相當頻繁，加碼了多檔個股，同時也賣出部分持股。

方舟「木頭姐」逆勢出手。(圖：REUTERS/TPG)

根據《The Motley Fool》報導，其中幾筆值得留意的動作，是加碼了原本就持有的 Palantir(PLTR-US) 、Cerebras (CBRS-US) 與 Coinbase (COIN-US) 這三檔 ETF 成分股。

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分析指出，這三檔股票週三（24 日）股價皆出現小幅下跌，而伍德向來偏好在股價下跌時加碼布局，因此這樣的操作並不令人意外。

Palantir：股價重挫近半，但成長動能不減

過去幾年，數據分析軟體供應商 Palantir 股價幾乎無往不利。Palantir 的股價在過去三年間，每年都翻倍以上成長，但自 11 月初創下歷史新高後，漲勢便戛然而止，目前股價已從高點重挫 48%。

不過，Palantir 的業務本身仍在加速成長。該公司過去三年的營收成長率分別為 17%、29% 與 56%，成長步調明顯加快；到了去年第四季，營收成長更一口氣衝上 70%，今年第一季再進一步攀升至 85%。

該公司以 AI 驅動的自動化解決方案，從一開始就深受政府機關與其他公部門客戶青睞，如今也逐漸打開民間企業市場，協助一般商業客戶取得科技優勢。

分析指出，Palantir 剛交出公司上市六年以來最強勁的兩個季度營收成長表現，獲利表現更亮眼：過去連續五個季度，獲利皆較去年同期翻倍以上成長，最新一季的獲利成長幅度更超過四倍。然而股價走勢卻與基本面背道而馳，持續走低。

換句話說，Palantir 的股價正隨著公司基本面轉強而走低，這對逆勢操作者而言可能是個聰明的進場時機。

目前，Palantir 以約今年預估獲利的 74 倍本益比交易，明年調整後獲利目標的本益比約為 52 倍。雖然這樣的估值看起來仍不算便宜，但在幾個月前，其本益比曾一度處於三位數的極高水準。

值得注意的是，Palantir 目前的營收成長速度，甚至高於其當前的估值倍數調整幅度。

Cerebras：上市未滿月即淪為「破發股」

作為上月最受矚目的 IPO 案之一，Cerebras 原本的掛牌時機算得上精準，掛牌前甚至一度上調發行價至 185 美元，但需求依然強勁到一價難求。

這家 AI 架構公司 5 月中旬掛牌首日，股價開盤即衝上 350 美元，但此後便一路走低。截至目前，股價已從 5 月 14 日的高點蒸發逾半，本週正式跌破發行價，淪為「破發股」。

分析認為，隨著市場對 Cerebras 的關注降溫，該公司與 Palantir 類似，可能正逐步進入具逆向投資價值的觀察區間。

從多頭論點來看，Cerebras 的發展潛力相當驚人。該公司正在開創一種 AI 晶片架構，採用更大尺寸的 GPU，並使用連續矽晶圓，而不是透過布線將數百甚至數千顆晶片連接在一起。

然而，該公司本週公布作為上市公司以來的首份季度財報，但表現並不理想。營收年增 94%，表面上看似大幅成長，但卻是在毛利率走弱的情況下達成。

此外，本季將近四分之三的營收集中來自阿拉伯聯合大公國的兩位客戶，客戶集中風險相當明顯。

目前公司訂單積壓接近 250 億美元，對於過去 12 個月營收僅 6.04 億美元的企業而言規模龐大，但其中約 200 億美元來自與 OpenAI 的多年期合約。

最後是 Coinbase。與 Palantir 和 Cerebras 一樣，這家全球最大線上加密貨幣交易平台之一的股價，週四同樣重挫逾 5%；事實上，該股已從 52 週高點腰斬，並於週五（26 日）再創新低。

不過，Coinbase 面臨的處境與另外兩檔 AI 概念股截然不同。隨著市場對加密貨幣的熱情逐漸消退，Coinbase 業績明顯承壓。