鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-27 06:13

美股週五 (26 日) 震盪收低，市場持續消化 AI 題材降溫、美國聯準會 (Fed) 升息預期升溫，以及 OpenAI IPO 延後傳聞等利空，科技股與半導體類股承壓，資金明顯流向防禦型類股。

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以週線來看，道瓊仍上漲逾 0.5%，但標普 500 跌幅近 2%，那斯達克更重挫逾 4.5%。

市場情緒受到 OpenAI 考慮 IPO 延至 2027 年的影響，交易員正重新評估 AI 題材的估值與成長前景。

此外，美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數維持高檔，也讓市場押注聯準會今年仍可能升息，進一步打擊高估值科技股。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 週五表示，受中東衝突推升通膨影響，他預期央行今年仍需升息一次。

同日，美國總統川普警告，若任何國家對美國企業課徵數位服務稅，美國將對該國所有輸美商品加徵 100% 關稅。

川普盤中亦發出警告，伊朗公然違反停火協議，大家很快會看到伊朗違反停火協議要付出的代價。

週五盤後時段，美國中央司令部發布聲明，美軍戰機「襲擊伊朗飛彈和無人機儲存地點，以及沿海雷達站」，以回應德黑蘭攻擊荷姆茲海峽商船 (長榮貨船) 的行動。

美股週五 (26 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 44.51 點，或 0.09%，收 51,876.11 點。

那斯達克指數下跌 60.99 點，或 0.24%，收 25,297.62 點。

S&P 500 指數下跌 3.47 點，或 0.05%，收 7,354.02 點。

費城半導體指數下跌 737.30 點，或 5.29%，收 13,203.57 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 93.30 點，或 0.57%，收 16,555.29 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 上漲 1.36%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.14%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.84%；微軟 (MSFT-US) 大漲 5.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.50%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.61%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.92%；聯電 ADR (UMC-US) 下殺 7.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.33%。

企業新聞

獲利了結賣壓湧現，美光 (MU-US) 週五重摔 6.69% 至每股 1,132.33 美元，回吐前一交易日部分漲幅。美光日前公布優於預期的第三季財報與展望，股價週四一度飆漲近 16%，但隨著市場獲利了結，加上南韓記憶體大廠 SK 海力士及三星電子同步走弱，美光也遭到賣壓襲擊。

SpaceX (SPCX-US) 小漲 0.15%，收在每股 153.23 美元，週跌超 17%。自創紀錄 IPO 後，股價已回吐大部分漲幅，而本週完成首筆投資等級公司債發行後，市場對其估值及 AI 基建融資前景的疑慮也持續升溫。

此外，SpaceX 週五收盤後正式納入羅素 1000 指數。其他太空概念股同步走強，Rocket Lab (RKLB-US) 與 Firefly Aerospace 均上漲近 4%。

Palantir (PLTR-US) 反彈 5.28% 至每股 112.93 美元，終止連續七個交易日跌勢。該股前一日才重挫 5.5%，並創下 52 週新低，方舟投資 (ARK Invest) 趁勢逢低加碼，旗下三檔 ETF 合計買進逾 3 萬股 Palantir。

莫德納 (MRNA-US) 暴漲近 13%，成為標普當日表現最佳個股。除了資金輪動流向防禦型族群外，公司在投資人日強調在癌症治療、自體免疫疾病及下一代 mRNA 藥物方面的進展。

華爾街分析

摩根大通 (JPM-US) 交易團隊指出，若 OpenAI 延後上市，可能意味著資本市場對 AI 基礎建設的資金挹注將延後，市場擔憂 AI 投資熱潮持續性。

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 也認為，OpenAI 延後 IPO，可能放緩 AI 基礎建設支出的腳步。

儘管近期市場震盪加劇，高盛美洲股權銷售交易部門主管 John Flood 仍認為，目前仍屬於「逢低買進」的市場。

他指出，散戶資金今年以來一直是美股最穩定的買盤來源，隨著大型 IPO 陸續登場，預期下半年買盤仍具支撐力。在企業獲利持續強勁及技術面支撐下，標普 500 指數近期有機會挑戰 8,000 點。

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 表示，資金輪動可能持續至 7 月，主要因部分晶片股前波漲幅過大，市場出現獲利了結。

不過，他仍看好 AI 供應鏈的長期成長趨勢。Mayfield 表示，未來 12 個月仍看好晶片股及 AI 基礎建設股持續優於大盤，因為市場需求依舊強勁，目前較像是短線資金重新配置，而非 AI 題材正式退燒。