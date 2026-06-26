鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-27 06:26

美國空襲伊朗後，德黑蘭迅速祭出強硬回應。伊朗伊斯蘭革命衛隊當地時間週六 (27 日) 表示，已成功挫敗美軍對伊朗南部錫里克 (Sirik) 地區發動的襲擊，並迫使美軍撤退，同時警告，美方「任何新的愚蠢行為」都將遭到嚴厲回應。這也是美國與伊朗簽署停火諒解備忘錄後，雙方首次公開爆發軍事衝突。

伊朗稱挫敗美軍襲擊 將迅速且果斷回應

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根據伊朗媒體報導，當地時間 27 日凌晨，伊朗南部荷姆茲甘省港口城市錫里克碼頭傳出爆炸聲。

伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後發表聲明表示，革命衛隊海軍與空軍成功挫敗美軍對錫里克島發動的襲擊，迫使侵略軍隊撤退，以捍衛伊朗對其領土及水域的主權。

革命衛隊強調，美方此次侵略行動不會沒有回應，伊朗將在自行選擇的時間與地點，對美國的襲擊作出「迅速且果斷」的回應。

聲明還警告，「任何新的愚蠢行為都將遭到嚴厲回應，這將徹底粉碎侵略者在該地區的幻想。」

此外，伊朗媒體指出，在爆炸發生前數小時，伊方曾向荷姆茲海峽內被認定為「違規船隻」鳴槍示警。

美軍證實空襲 稱回應長榮貨船遇襲事件

稍早，美國中央司令部 (CENTCOM) 發表聲明證實，美軍 26 日對伊朗發動空襲，以回應前一天途經荷姆茲的長榮海運旗下貨輪「長麗輪」遭無人機襲擊事件。

美軍表示，空襲目標包括伊朗飛彈與無人機儲存設施，以及沿海雷達站，強調伊朗攻擊商船已明顯違反美伊停火協議，也危害荷姆茲海峽的航行自由。

美國中央司令部表示，美軍將持續協助經由荷姆茲海峽航行的商船安全通行，並維持區域部署，確保與伊朗達成的協議內容獲得「全面有效」執行。

停火協議面臨考驗 油價跌幅收斂

分析人士指出，此次為美伊簽署諒解備忘錄後，美國首次公開承認對伊朗本土目標實施軍事打擊。美方強調行動目的在於執行協議、保障國際航運安全，而非擴大衝突，但局勢再次升級，也凸顯荷姆茲海峽仍是影響全球能源市場的重要地緣政治變數。