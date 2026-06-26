鉅亨網編譯段智恆 2026-06-27 00:49

美國總統川普周五 (26 日) 透過社群媒體 Truth Social 警告，若任何歐洲國家對美國企業開徵「數位服務稅」(Digital Services Tax, DST)，美方將立即祭出 100% 關稅作為反制，且不受雙邊貿易協議限制，進一步升高美歐貿易緊張局勢。

圖：川普 Truth Social

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川普表示，目前已有多個歐洲國家正討論即將實施針對美國企業的數位服務稅，部分國家更接近正式上路。他強調，這項聲明就是美方的正式警告，只要任何國家落實徵收相關稅負，美國將立即對該國所有輸美商品全面課徵 100% 關稅。

川普並指出，這項關稅措施將凌駕於現有、已簽署或尚未生效的任何貿易協議之上，不會因既有協議而有所豁免。他強調，只要相關國家推動數位服務稅，美方將立即採取行動。

事實上，川普過去便多次批評數位服務稅不公平地針對美國科技巨頭。去年加拿大曾計劃實施類似稅制，川普當時揚言中止與加拿大的所有貿易談判，渥太華最終在稅制正式生效前撤回相關計畫。這類數位服務稅通常鎖定全球規模最大的科技企業，包括 Meta、Alphabet 與 Amazon 等美國科技公司，目前全球已有十多個國家實施相關制度。

不過，川普此次揚言立即對相關國家祭出 100% 關稅，也引發外界對其法律依據的質疑。美國最高法院數月前才裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 推動的「對等關稅」缺乏法律授權，不得片面對全球各國課徵大規模關稅。

隨後川普改依據《1974 年貿易法》(Trade Act of 1974) 第 122 條發布行政命令，實施新的全球 10% 關稅，但該法授權的關稅措施最長僅能維持 150 天，若要延長仍須獲得國會批准。