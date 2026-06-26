鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-27 00:00

日本股市持續火熱，日經 225 指數今年來累積漲幅約 40%，大幅領先美股，分析師看好日本企業擺脫通縮、重拾定價能力，加上 AI 投資熱潮與企業改革推動，日股後市仍具吸引力。

日經 225 指數周一創下連續第六個交易日新高的 40 年首見紀錄，不過本周走勢震盪，周五 (26 日) 在科技股拋售潮中下挫 4%。

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洛克菲勒家族辦公室 (Rockefeller Global Family Office) 投資長 Jimmy Chang 說：「日本終於看到企業因擺脫通縮而重新取得定價能力。我們仍然偏好日本股市更勝其他國際市場。」

截至周四收盤，日經 225 指數今年以日元計價累積已大漲 43.8%，遠高於標普 500 指數同期 7.5% 的漲幅。在日本股市帶動下，美國以外全球股市的表現也優於美股。

Chang 指出，日本除了受惠於再通膨 (reflation) 趨勢以外，也受益於親商政府，以及美國科技巨頭持續大舉投資 AI 基礎建設。相較於南韓股市主要由 SK 海力士與三星電子兩大 AI 受惠股主導，日本股市科技股集中度較低。

Bespoke 指出，日經 225 指數自 1989 年日本泡沫經濟破裂後，歷經數十年才重新站上歷史新高。

Bespoke 共同創辦人 Paul Hickey 表示，日本股市近期漲勢主要來自企業改革，以及日本新任首相高市早苗的親商政策，加上市場對 AI 及科技股熱情高漲，共同推升日股續創新高。

他以 NAND 快閃記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 為例指出，該公司受惠 AI 熱潮，今年股來累計飆升超過 800%。半導體設備商東京威力科創 (8035-JP) 今年股價也大漲超過 110%。

國際股市今年全面跑贏美股

儘管標普 500 指數 6 月初創下歷史新高，但 2026 年上半年，國際股市整體仍優於美股。

今年稍早，美伊戰爭令市場擔憂荷姆茲海峽石油運輸中斷，一度拖累國際股市表現。不過，隨著近期日股強勢上攻，美國以外股市再度全面領先美股。

追蹤美國以外已開發及新興市場大型、中型股的安碩 MSCI 全世界不含美國 ETF (iShares MSCI ACWI ex-U.S. ETF)(ACWX-US)，今年截至周四已上漲 12.6%。其中，日本是該 ETF 占比最高國家，截至周三的比率為 13.8%，其次依序為台灣 9.2%、英國 8.2%、加拿大約 8% 及南韓 8%。

洛克菲勒家族辦公室的 Chang 表示，日本雖然高度依賴能源進口，但近期油價回落，對市場形成利多。

至於匯率方面，他提到，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 本周與日本財務大臣片山皋月討論日元劇烈波動問題，市場因此預期官方可能出手穩定匯率。不過，他強調，自己看好日本股市的原因並非匯率，而是親商政策，以及企業重新取得定價能力。

Bespoke 的 Hickey 則表示，疫情後日本經濟進入再通膨循環，為企業獲利成長提供更有利環境，「如果通膨維持穩定且可控，對股市而言就是良好環境，因為企業可透過提高商品與服務價格來提升獲利。」

Edward Jones 全球投資策略資深分析師 Angelo Kourkafas 則表示，他仍看好美國經濟及企業獲利動能，但也認為投資人應透過新興市場與已開發市場分散布局。