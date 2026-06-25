鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-25 19:36

受惠於全球人工智慧基礎設施投資浪潮，日本半導體供應鏈展現強勁成長動能 。日本記憶體大廠鎧俠 (285A-US) 憑藉 NAND Flash、企業級 SSD 與 AI 資料中心儲存需求的急速崛起，市值在 6 月中旬正式超越豐田汽車，榮登日本市值排名第一的企業 。這項指標性的轉變，深刻反映出當前資本市場對於數據運算與半導體供應鏈戰略地位的高度重視，也凸顯日本在全球半導體設備與材料中所扮演的關鍵角色 。

美國記憶體大廠美光上季獲利暴增近 15 倍，強勁展望一掃 AI 概念股震盪陰霾 。隨著雲端服務商與大型科技公司持續擴大 AI 資本支出，記憶體、GPU/ASIC 與 AI 伺服器供應鏈成為最直接受惠的族群 。儘管相關類股短期內可能面臨評價面修正與獲利了結的壓力，但長期的結構性投資趨勢依舊清晰，持續裨益日韓台等東北亞股市的投資前景 。

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富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本雖非先進 AI 晶片的主要生產國，卻處於半導體上游設備與關鍵原物料的絕對優勢地位，因而搭上這波 AI 基礎建設的順風 。展望未來，AI 投資循環快速演進，相關企業的長期獲利前景比先前預期更加強勁，投資機會也進一步擴大 。

此外，日本國內的投資循環正變得更加廣泛，涵蓋國家安全、供應鏈韌性，以及自動化與數位轉型等提升生產力的需求，皆為市場創造多元的投資契機 。同時，日本經濟在經歷 30 年通縮後正走向正常化，加上持續推動的公司治理改革，皆為日本市場帶來結構性的獲利成長動能 。