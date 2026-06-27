鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-27 09:10

瑞士鐘錶集團 Swatch (UHR-CH) 向三星電子 (005930-KS) 求償 1.7 億美元，指控三星智慧手錶上的第三方應用程式，允許使用者下載並使用與 Swatch 集團旗下多款知名腕錶近乎相同的數位錶面，構成商標侵權。

此案已於英國完成審理，法院預計稍後公布賠償金額，並可能牽動 Swatch 後續在美國提起的平行訴訟。

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倫敦高等法院早在 2022 年便裁定，三星須對其智慧手錶平台上的第三方應用程式侵害 Swatch 商標權負責。本次審理重點則聚焦於損害賠償金額。

外媒週五 (26 日) 取得的法院文件顯示，Swatch 主張三星應賠償 1.7 億美元，這也是英國歷來規模最大的商標侵權求償案件之一。

涉及 Omega、Tissot 等 10 大品牌

Swatch 指出，相關應用程式讓使用者可在三星智慧手錶上重現集團旗下多款經典錶款外觀，包括 Omega、Tissot 等知名品牌。

Swatch 律師於 6 月 19 日提交法院的文件指出，求償金額是依據旗下 10 個品牌的假設授權金計算，並反映品牌多年累積的聲譽、知名度及市場吸引力。

由於本案於 2019 年提起，當時英國尚未完成脫離歐盟程序，因此案件同時涵蓋歐盟境內涉嫌侵權行為。市場人士認為，此次判決也可能成為 Swatch 在美國向三星子公司提出類似訴訟的重要法律依據。

對於 Swatch 的求償主張，三星並未立即回應置評請求。

不過，根據《金融時報》取得的法院文件，三星認為 Swatch 的求償金額「過於誇大」(extravagant)，明顯超出合理範圍。

Swatch：推出智慧手錶將破壞品牌價值

法院文件顯示，Swatch 集團旗下 Tissot 執行長 Sylvain Dolla 表示，即使曾有大型科技公司提出合作邀請，品牌仍刻意選擇不跨足智慧手錶市場。

Dolla 指出，若授權品牌設計供智慧手錶使用，將削弱 Swatch 集團多年建立的品牌價值，因為智慧手錶屬於大量生產的消費性產品，與瑞士精品腕錶所強調的獨特性與稀缺性背道而馳。

Swatch 集團目前產品涵蓋平價塑膠腕錶至售價數萬美元的高級鐘錶，雖推出 SwatchPAY! 等連網產品，但至今仍未推出完整智慧手錶。