鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-26 11:30

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Planet Labs(PL-US)、Firefly Aerospace(FLY-US) 等個股，本月跌幅也超過 40%。就連近期利多消息不斷的 Rocket Lab(RKLB-US) 也未能倖免。該股周四跌逾 5%，使 6 月以來累計跌幅擴大至 43%。

CFRA 分析師 Keith Snyder 表示，SpaceX 於 6 月 12 日上市，確實提升市場對太空產業的關注，但同時凸顯部分太空企業估值過高的問題。

甫上市的 SpaceX 周四也下跌 1%，報每股約 153 美元，僅略高於那斯達克掛牌時的發行價。

Snyder 長期看好 Rocket Lab，但曾有一段時間，Rocket Lab 的股價營收比 (PSR) 高達約 100 倍。他認為，如此「瘋狂」的估值，在過去幾乎難以想像，也是他當初給予 SpaceX 賣出評級的主要原因之一。

Snyder 表示，「我認為，目前整個太空產業正逐漸接受這個現實。雖然成長趨勢仍在，但市場開始意識到，這個產業真正起飛所需的時間，可能比原本預期更長，也因此，目前部分公司的估值未必合理。」

太空股下跌也重創相關 ETF 表現。根據 FactSet，Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF 本月跌幅達 47%，成為表現最差的太空產業 ETF。至少還有五檔太空主題 ETF，6 月跌幅超過 30%。

Procure Space ETF(UFO-US) 本月累計下跌約 30%，創下近六年來最差單月表現。根據道瓊市場數據，若跌勢延續，UFO 今年 6 月跌幅將超越 2020 年 3 月 COVID-19 疫情爆發初期 28.8% 跌幅，寫下成立以來最大單月跌幅。

Caelus Partners 總裁 Micah Walter-Range 表示，「所有太空 ETF 目前都正經歷從 SpaceX 上市前『錯失恐懼 (FOMO)』，轉變為持有高波動太空股現實的『投資昏迷 (investment coma)』。」

長線仍具潛力

多位專家認為，太空產業長期前景依然值得期待，只是需要一段時間。尤其 SpaceX 上市後，隨著內部人士持股陸續解除禁售限制，市場預期未來數周仍可能出現賣壓，股價波動也將持續。

KeyBanc 分析師 Michael Leshock 本月在報告中，將 Rocket Lab 與 Firefly Aerospace 評級調升至加碼。

他表示，「待 SpaceX 上市後的波動趨於穩定後，我們認為快速成長的太空產業將出現具吸引力的投資機會。」

Leshock 指出，美國國家航空暨太空總署 (NASA) 未來預計將更依賴商業合作夥伴執行登月及其他太空任務，而國家安全需求也將持續帶動整體產業發展。