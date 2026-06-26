Aimfinity更新公司治理與營運進展 新增兩位獨立董事、Docter 商業化持續推進

鉅亨網新聞中心 2026-06-26 09:11

美國特殊目的收購公司（SPAC）Aimfinity Investment Corp(AIMAU-US) 近日向美國證券交易委員會（SEC）提交最新 Form 8-K，更新與智慧醫療科技公司 Docter Inc. 擬議業務合併（Business Combination）之最新進展，內容涵蓋董事會治理強化、商業化成果及產品市場布局等多項重要進展。

為持續提升公司治理品質，公司董事會新增兩位具備美國上市公司治理及財務管理經驗的獨立董事。

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其中，William Frank Koschak 曾任國際會計師事務所 KPMG 合夥人及美國上市公司財務長，具備多年企業財務及資本市場經驗，未來將擔任審計委員會財務專家（Audit Committee Financial Expert）；Jonathan Bond 則長期深耕品牌行銷及企業經營領域，曾擔任美國上市公司董事及 SPAC 執行長，擁有豐富的董事會治理與企業管理經驗。

公司表示，此次董事會增聘獨立董事，將進一步強化董事會之獨立性、專業性及監督功能，持續完善公司治理架構，以符合國際資本市場對上市公司的治理要求。

除公司治理持續提升外，Docter 近期商業化發展亦持續取得進展。

根據公告內容，公司已完成首批產品出貨至中保科技股份有限公司（9917）旗下全資子公司，首批出貨金額約新台幣 166 萬元；依目前合作規劃，整體合作專案金額預估約新台幣 7,500 萬元。

此外，Docter 亦取得毫米波智慧睡眠感測設備訂單，相關產品將應用於智慧照護領域。目前產品仍持續進行市場驗證，未來將視實際驗證成果及客戶需求，評估後續部署規模。

在智慧醫療應用方面，公司亦持續推動多項合作計畫，包括智慧病房、非接觸式生命徵象監測及遠距健康照護等應用，逐步拓展 AI 智慧醫療市場。

Aimfinity 表示，公司目前仍持續依照美國證券法規及相關主管機關程序推動與 Docter 的業務合併，並同步推動公司治理、產品商業化及市場拓展等工作。未來，公司將依相關法令規定，就重大事項適時辦理資訊揭露。

公司管理團隊表示：「我們將持續專注於提升公司治理、推動產品商業化及拓展市場合作，穩健執行各項營運策略，並持續為客戶、合作夥伴及股東創造長期價值。」