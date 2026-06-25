〈台幣〉外資續倒貨！失守31.8貶至2個多月新低 再創史上第七大巨量
鉅亨網記者陳于晴 台北
外資繼昨日狂賣台股 1744 億元後，今 (25) 日持續倒貨逾 400 億元，外資一面倒匯出，匯市也仍在消化昨日的賣壓，使得新台幣兌美元直接摜破 31.8 元關卡，終場在央行介入調節下，貶勢略見收斂，以 31.835 元作收、貶值 8.4 分，下探 2 個多月新低，單日又爆出 41.66 億美元巨量，再度改寫單日史上第七大紀錄。
新台幣兌美元昨天重貶逾 1 角，今天以 31.76 元開盤後，旋即貶破 31.8 元關卡，一度下探 31.872 元，貶值 1.21 角，外資持續匯出，且昨日的量仍未匯完，帶動成交量放大，加上尾盤央行進場阻貶，終場收在 31.835 元，台北與元太外匯爆出 41.66 億美元巨量，也是連二日出現超過 40 億美元的成交量。
今天股匯表現不同調，雖然外資持續賣超 405 億元，但投信買超 161 億元，台股跟隨日韓股市展開反彈，一度上漲 741 點，終場指數收在 46255.26 點，上漲 211.66 點，台積電平盤作收。
觀察主要亞洲貨幣對美元表現，根據央行統計，今日美元指數小跌 0.05%，韓元反彈 0.29%，人民幣與星幣皆升值 0.07%；反觀日元微貶 0.06%，新台幣貶值 0.26%，表現居亞幣墊底。
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