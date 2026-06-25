〈台幣〉外資續倒貨！失守31.8貶至2個多月新低 再創史上第七大巨量

外資繼昨日狂賣台股 1744 億元後，今 (25) 日持續倒貨逾 400 億元，外資一面倒匯出，匯市也仍在消化昨日的賣壓，使得新台幣兌美元直接摜破 31.8 元關卡，終場在央行介入調節下，貶勢略見收斂，以 31.835 元作收、貶值 8.4 分，下探 2 個多月新低，單日又爆出 41.66 億美元巨量，再度改寫單日史上第七大紀錄。