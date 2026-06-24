鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 19:10

台股今 (24) 日急殺逾千點，外資瘋狂提款 1774 億元，且匯出力道不手軟，新台幣兌美元匯率應聲重貶，一度回測 31.8 元關卡，央行也加緊擴大穩匯力道，終場收在 31.751 元、貶值 1.26 角，台北與元太外匯總成交值催出 41.635 億美元巨量，創史上單日第七大紀錄。

〈台幣〉股匯雙殺！貶逾1角險守31.8元關卡 爆史上第七大巨量。(圖：shutterstock)

受美國科技股跳水影響，台北股匯今天殺聲隆隆，加權指數一度大跌逾 1200 點，台積電等電子權值股領跌，但低接買盤仍積極進場，使得跌點收斂至 1057.05 點，終場收在 46043.6 點。外資大舉賣超 1774 億元，創史上單日最大紀錄。

‌



受外資大舉匯出影響，新台幣兌美元直接摜破 31.7 元關卡，一度重貶 1.7 角，最低來到 31.797 元，然而，央行全力防守穩匯，避免匯市失序，終場貶幅收斂，收在 31.751 元、貶值 1.26 角。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，新台幣重貶 0.4%，在亞幣中表現最弱勢，韓元貶值 0.28%，人民幣重挫 0.26%，星幣及日元皆貶值 0.15%。