鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-25 17:52

天意能創的一體化管理動能，已成功落實於「中科二林園區水資源中心」、「竹科寶山第二期污水處理廠」及「竹科新竹污水處理廠」等國家級指標工程。在民營企業端，透過「廢棄物能源化、水再生、一站式服務」三大永續支柱，協助各種不同規模產業整合太陽能、污水與能管系統；已完成建設廢污水處理工程的總處理水量規模累計達 每日達 12 萬 8900 噸、生質能產量累計 每日 2750 萬千卡，太陽能光電設施逾 300 餘處案場。

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同時，在「廢棄物能源化」的代表性應用中，天意能創協助國內大型酒廠製造大廠導入「高效率厭氧生物技術」，不僅將污水處理設施的空間需求縮減至傳統方法的十分之一，每日更可額外回收 2000 萬千卡生質能供廠內用水保溫使用；以專業技術成就客製化專案，每年為該企業有效減少廢水處理過程產生的污泥量，累計減少約 2100 噸，更省下 140 萬度電，約相當於 300 戶家庭一年用電量。天意能創用實質的數據，證明綠色轉型能為傳統產業創造高價值的營運增值。

伴隨台灣進入碳費時代，天意能創總經理李靜綺指出，全球目光都聚焦於 AI 算力中心建置與高科技製造擴張同時，水資源與綠電能源已成為下一個世代最重要的基礎建設。

李靜綺強調，天意能創不是傳統的工程承攬商，而是一個協助企業解決水與綠電能源問題的整合平台。並基於「水、綠電能源雙軌管理」的創新定位，天意能創協助企業在預算與廠區空間限制下精準調配資源，不僅能跨越法規門檻，更能「重新創造被忽略的水與綠電能源價值」，將潛在的環境變數轉化為穩健營運的長期優勢。

在持續深化的跨域佈局下，天意能創早已將「環境科技戰隊」作為核心的戰略布局。戰隊中的環鼎國際專注高階水處理技術與客製化設備整合，負責新技術研發；山林旭科技環保工程專精工程設計、施工及後期維運，確保技術在廠區精準落地；而日向電能公司則聚焦創能、節能與儲能工程實踐，涵蓋太陽能、微水力發電與能源管理應用。天意能創則以一體化平台串聯評估診斷至運維服務，化解多頭對接成本，實現專案的高綜效。