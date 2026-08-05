〈台幣〉熱錢回流股匯雙漲 強升1.32角收32.315元
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國與伊朗可能很快就重新開放荷姆茲海峽達成協議，國際油價應聲重挫，熱錢進一步回流亞洲，台北股匯今 (5) 日同步走揚，新台幣兌美元一度強升 1.7 角，尾盤升幅收斂，收在 32.315 元，升值 1.32 角，台北與元太外匯市場總成交值 28.395 億美元。
中東地緣政治出現緩和跡象，美元轉弱，外資回頭大買台股 903 億元，寫下單日史上第三大買超紀錄，加權指數終場上漲 1250.94 點，收在 44611.6 點。權王台積電收在 2405 元，上漲 85 元。
在熱錢回流下，新台幣兌美元盤中一舉攻克 32.4、32.3 元兩道關卡，一度衝上 32.274 元，強升逾 1.7 角，終場收在 32.315 元，升值 1.32 角。
觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，韓元升值 0.5% 最強，新台幣亦升 0.41%，星幣升值 0.13%，人民幣升 0.08%，日元小升 0.06%，亞幣普遍走揚。
在美日聯手干預匯市下，日元周一強勢大漲超過 2%，昨日小幅回落後，今天呈現盤整走勢。美國財政部長貝森特周二表示，日元持續疲軟可能破壞整個亞洲市場穩定，甚至引發其他貨幣競爭性貶值，因此，在有利於美國經濟的前提下，川普政府將「不惜一切代價」支持日本穩定匯市。
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