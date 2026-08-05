鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-05 19:39

美國與伊朗可能很快就重新開放荷姆茲海峽達成協議，國際油價應聲重挫，熱錢進一步回流亞洲，台北股匯今 (5) 日同步走揚，新台幣兌美元一度強升 1.7 角，尾盤升幅收斂，收在 32.315 元，升值 1.32 角，台北與元太外匯市場總成交值 28.395 億美元。

〈台幣〉熱錢回流股匯雙漲 強升1.32角收32.315元。(圖：shutterstock)

中東地緣政治出現緩和跡象，美元轉弱，外資回頭大買台股 903 億元，寫下單日史上第三大買超紀錄，加權指數終場上漲 1250.94 點，收在 44611.6 點。權王台積電收在 2405 元，上漲 85 元。

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在熱錢回流下，新台幣兌美元盤中一舉攻克 32.4、32.3 元兩道關卡，一度衝上 32.274 元，強升逾 1.7 角，終場收在 32.315 元，升值 1.32 角。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，韓元升值 0.5% 最強，新台幣亦升 0.41%，星幣升值 0.13%，人民幣升 0.08%，日元小升 0.06%，亞幣普遍走揚。