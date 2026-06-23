鉅亨網新聞中心 2026-06-24 05:50

AI 記憶體熱潮最大受惠者之一的美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 即將於周三盤後公布 2026 會計年度第三季財報。在高頻寬記憶體 (HBM) 需求持續爆發、AI 資料中心投資熱潮延續的背景下，市場普遍預期美光將再次交出亮眼成績單，但部分分析師也警告，股價漲幅已提前反映利多，投資人應留意財報公布後可能出現的獲利回吐壓力。

根據市場調查數據，分析師預估美光第三季營收將達 350.1 億美元，較去年同期的 93 億美元大幅成長 276%。每股盈餘 (EPS) 則預估達 20.20 美元，遠高於去年同期的 1.91 美元。

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若預測成真，美光將再度刷新營收與獲利紀錄。

回顧美光過去表現，公司已連續五個季度營收優於市場預期，並在過去十季中有九季超越營收預估；獲利方面更已連續九季擊敗華爾街預期。

然而，Freedom Capital Markets 首席市場策略師 Jay Woods 提醒，財報優於預期並不保證股價上漲。

Woods 指出，美光近八次財報公布後有六次股價下跌，平均跌幅約 6.5%；另外兩次上漲幅度則分別達 10.2% 與 14.7%。根據歷史數據推算，市場預期財報公布後單日波動幅度可能達正負 11%。

他表示，美光長期以來一直能夠繳出優於預期的財報與財測，但相關利多往往已提前反映在股價中，因此財報後反而容易出現獲利了結賣壓。

市場目前最關注的仍是 HBM 需求狀況。

HBM 是生成式 AI 伺服器不可或缺的重要元件，目前主要供應商包括美光 (MU-US)、SK 海力士(SK Hynix) 及三星電子 (Samsung Electronics)。隨著輝達(Nvidia)(NVDA-US)、超微(AMD-US)、亞馬遜(Amazon)(AMZN-US)、微軟(Microsoft)(MSFT-US) 及 Alphabet (GOOGL-US)持續擴大 AI 基礎建設投資，HBM 需求近兩年呈現爆發性成長。

Woods 表示，投資人將特別關注美光是否持續看到 HBM 需求加速成長，以及供應是否依然維持緊張狀態。

他警告，若公司透露 AI 訂單成長放緩、供給過剩疑慮升溫或價格出現疲軟跡象，市場可能重新擔心記憶體產業重回傳統「景氣循環股」模式，進而衝擊股價表現。

Woods 指出：「HBM 是成長故事，但財測才是股價故事。」

近期美光持續強化 AI 布局，也成為市場看好其後市的重要原因之一。

公司日前宣布深化與人工智慧新創 Anthropic 的合作關係，不僅簽署記憶體與儲存產品供應協議，也參與對 Anthropic 的投資。市場普遍解讀，這代表美光仍持續接獲大型 AI 客戶訂單，需求前景依舊強勁。

上一季，美光創下營收、每股盈餘、毛利率等多項財務指標歷史新高，市場預期第三季有望再次刷新紀錄。

目前華爾街普遍認為，美光不僅會優於市場預期，還可能進一步上調未來財測。

然而分析人士指出，若公司未能同時達成「擊敗預期」與「上調財測」兩項目標，即使財報本身亮眼，股價仍可能面臨修正壓力。

從技術面來看，Woods 認為美光股價已出現明顯超買現象。

他指出，在連續大漲後，目前較理想的進場位置可能是 20 日均線附近的 955 美元。若財報後出現拉回，投資人可考慮在該價位附近重新布局。

儘管短期出現獲利了結聲音，華爾街整體仍維持高度樂觀。

近期多家投行同步調升目標價：

券商 最新評等 最新目標價 美國銀行 (Bank of America)(BAC-US) 買進 1500 美元 Needham 買進 1550 美元 Rosenblatt 買進 1200 美元 Stifel 買進 1500 美元 Wedbush 優於大盤 1300 美元

其中 Needham 給出的 1550 美元目標價為目前市場最高之一，較周二收盤價仍有超過 43% 的上漲空間。

值得注意的是，美光目前已成為美股主要指數的重要成分股。根據最新權重資料，美光為 SPDR 標普 500 ETF Trust (SPY-US) 第八大持股，同時也是 Invesco QQQ Trust (QQQ-US) 第四大持股。

分析人士指出，若美光財報優於預期，將有機會進一步提振 AI 與半導體類股；反之，若財測不如市場預期，也可能對費城半導體指數及科技股整體情緒造成壓力。

周二美光股價下跌 10.6%，收報 1083.08 美元，距離 52 週高點 1213.56 美元有所回落，但仍遠高於 52 週低點 103.38 美元。