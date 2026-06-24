亞太記憶體概念股率先重挫引發恐慌情緒跨洋傳導，但更深層原因在於「AI 記憶體無限需求」敘事面臨切換，市場從交易預期轉向要求業績兌現，而本週將迎來兩場關鍵驗證：一是美光週三 (24 日) 公布的 2026 財年第 3 季財報，FactSet 調查的分析師平均預期 EPS 達 20.57 美元，年增近 1000%，營收指引 335 億美元、毛利率約 81%，均為單季歷史高峰。