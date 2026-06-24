鉅亨網編譯陳韋廷
美股晶片股週二 (23 日) 遭全面拋售，費城半導體指數單日重挫近 8%，美光與 Sandisk 分別暴跌逾 13%，安謀跌逾 10%，高通、應材料、德州儀器跌逾 8%，艾司摩爾跌近 8%，輝達跌逾 4%，全球晶片股市值一夜蒸發數千億美元。
亞太記憶體概念股率先重挫引發恐慌情緒跨洋傳導，但更深層原因在於「AI 記憶體無限需求」敘事面臨切換，市場從交易預期轉向要求業績兌現，而本週將迎來兩場關鍵驗證：一是美光週三 (24 日) 公布的 2026 財年第 3 季財報，FactSet 調查的分析師平均預期 EPS 達 20.57 美元，年增近 1000%，營收指引 335 億美元、毛利率約 81%，均為單季歷史高峰。
第二，輝達年度股東大會 (台灣時間 6 月 25 日凌晨)，執行長黃仁勳將說明 Blackwell 與 Vera 架構產能爬坡、AI 生態商業化及現金流回饋計畫，其對下游需求與供應鏈瓶頸的表述將主導半導體類股後續走向。
在太平洋彼岸的中國股市，半導體設備廠商業績驗證亦持續上演。長川科技今年上半年預計獲利 9 億～10 億元，年增 110%-134%；中微公司上修今年訂單增速至 50%，盛美上海今年首季新簽單增 65%；長鑫科技 IPO 註冊生效，今年首季營收 508 億元、全球 DRAM 市佔率升至 7.67%，擬募資 295 億元，有望成為今年科創板最大 IPO，對上游設備材料拉動效應可期。
分析人士指出，美股短線重挫恐令 A 股情緒承壓，但全球資本支出擴張、國產化加速、大基金三期與龍頭 IPO 四大邏輯未變，本波回調更應視為「驗真前博弈」而非趨勢反轉，關鍵看美光與輝達本周實質數據。
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