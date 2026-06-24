鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-25 06:10

美國前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 最新財務揭露文件顯示，其丈夫 Paul Pelosi 再度加碼科技股，買進英特爾 (INTC-US) 與 Uber (UBER-US) 買權，兩筆交易申報金額合計介於 150 萬至 600 萬美元，引發市場關注。

根據週三 (24 日) 揭露文件，Paul Pelosi 於 5 月 29 日建立兩筆新選擇權部位，並於 6 月 23 日完成申報，符合《STOCK Act》規定的 45 天揭露期限。

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其中，英特爾買權共 200 口，申報價值介於 100 萬至 500 萬美元；Uber 買權則為 200 口，申報價值介於 50 萬至 100 萬美元。

兩筆買權的履約價均為每股 50 美元，到期日同為 2027 年 3 月 19 日，顯示裴洛西家族看好兩家公司未來約九個月的股價表現。

市場人士指出，兩筆交易採用相同履約價與到期日，反映出一致且偏多的投資布局。若兩家公司股價在到期前持續高於 50 美元，相關部位可望進一步獲利。

值得注意的是，英特爾目前已成為近一年來美股表現最強勢的科技股之一。今年以來股價累計大漲約 259%，過去一年漲幅更接近 500%。由於現價遠高於 50 美元，裴洛西持有的英特爾買權目前已處於深度價內狀態。

市場也關注兩家公司背後的政策題材。

川普政府近年大力推動美國半導體製造業發展，美國政府目前持有約 10% 英特爾股份，外界認為相關政策有助於英特爾擴大晶圓代工業務布局。

另一方面，Uber 業務涉及零工經濟勞工規範與自動駕駛監管等議題，均為美國國會近年持續關注的政策焦點。

裴洛西長期以來因投資績效亮眼而受到市場高度關注，也多次因頻繁進行股票與選擇權交易而引發外界討論。

她上一次申報投資組合調整是在今年 1 月，當時行使 Alphabet (GOOGL-US) 買權，並加碼買進 Amazon (AMZN-US) 買權。