〈能源盤後〉荷姆茲海峽恢復通航 原油跌至戰前低點 Brent挫逾4%

鉅亨網編譯許家華 2026-06-25 05:34

隨著美國與伊朗達成臨時協議後，中東原油供應逐步恢復正常，市場對荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 運輸中斷的憂慮快速消退，國際油價 25 日大幅下跌，雙雙跌至伊朗戰事爆發前的低點。

（圖：REUTERS/TPG）

全球原油價格基準布蘭特原油 (Brent) 期貨收盤下跌 3.34 美元，跌幅 4.3%，收報每桶 73.74 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 2.87 美元，跌幅 3.9%，收報每桶 70.34 美元。

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盤中布蘭特原油最低跌至每桶 73.12 美元，創下 2 月 27 日以來最低水準；WTI 原油一度跌破每桶 70 美元，為 3 月 2 日以來首見，顯示市場已幾乎完全消化此前因美國與以色列對伊朗發動軍事行動所帶來的風險溢價。

美國能源部長 Chris Wright 在紐約舉行的路透全球能源論壇上表示，目前通過荷姆茲海峽的原油流量已接近戰前水準，在軍方護航協助下，油輪正陸續恢復正常航行。

Wright 指出，過去 24 小時內已有約 2,000 萬桶原油經由荷姆茲海峽運出，雖然伊朗先前在海峽部署的水雷導致航運恢復速度略有延遲，但整體情況正在迅速改善。

他強調，即使未來無法與德黑蘭達成最終協議，美國也將確保荷姆茲海峽保持通航，伊朗未來已不具備封鎖這條全球最重要能源運輸通道的能力。

航運數據顯示，25 日已有 3 艘此前受困於波斯灣的超級油輪離開荷姆茲海峽，合計載運約 500 萬桶原油，其中兩艘正前往亞洲市場。市場認為，這反映出美伊臨時協議正在逐步釋放先前受阻的中東原油供應。

供給增加也開始衝擊現貨市場價格。交易商指出，目前全球多個地區的實體原油貨物均出現折價出售現象，反映市場供應壓力快速升溫。

隨著美國暫時放寬對伊朗石油出口的限制，伊朗原油重返國際市場的預期正改變全球貿易流向。分析人士指出，伊朗擁有大量儲存在油輪上的原油庫存，一旦制裁進一步解除，出口量可望在數週內迅速增加，而非需要數月時間。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，若制裁持續鬆綁，伊朗產量與出口可望快速回升，市場可能在數週內就看到明顯供給增加。

荷蘭國際集團 (ING) 分析師指出，來自波斯灣的正面訊號正在提振市場對荷姆茲海峽恢復正常運作的信心。雖然近期通過海峽的船舶數量持續增加，但仍低於戰前水準。

阿曼政府則宣布，將持續維持荷姆茲海峽對國際航運開放，不收取任何通行費，並額外規劃海峽南北兩條臨時航道，以協助離開波斯灣的船舶安全通行。

本週美國也批准伊朗恢復部分石油銷售，作為推動最終和平協議的一部分。根據雙方初步共識，伊朗需接受核設施檢查並保障荷姆茲海峽自由通航權。

不過，市場對美伊協議能否長期維持仍抱持審慎態度。美國總統川普日前表示，伊朗已同意接受「無限期」核查，但德黑蘭方面否認曾做出相關承諾，使協議前景仍存在不確定性。

儘管國際市場供應增加，但美國國內庫存依然偏緊。美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至 6 月 19 日當週，美國商業原油庫存與戰略石油儲備 (SPR) 合計減少 1,510 萬桶，降至 7.433 億桶，創 1984 年以來最低水準。

分析人士指出，美國煉油廠維持高開工率，加上政府持續釋放戰略儲備，是推動庫存下降的主要原因。

展望後市，摩根大通 (JPM-US) 已下調 2026 年下半年布蘭特原油價格預測，理由是經濟合作暨發展組織 (OECD) 商業庫存下降幅度低於預期，以及全球石油需求成長放緩。

該行目前預估，2026 年第三季布蘭特原油平均價格將為每桶 86 美元，第四季則降至 80 美元。