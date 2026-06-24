鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 23:30

幣安 (Binance) 表示，即使近期在歐盟新監管制度下申請執照受挫，仍不打算退出歐洲市場，並將尋求其他途徑取得營運授權。

《路透》周三 (24 日) 報導，幣安歐洲與英國區負責人 Gillian Lynch 表示，「幣安不會離開歐洲」，公司可能只是需要改採不同方式取得授權。她指出，若無法透過希臘取得執照，幣安將評估其他替代方案。

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知情人士透露，幣安曾與愛爾蘭、拉脫維亞及希臘監管機關接觸，但在三國均遭遇阻力。相關官員據稱擔心幣安過去曾因洗錢防制問題遭罰、國際架構複雜，以及公司文化可能偏向承擔較高風險。

三國監管機關對此拒絕置評或未回應置評請求。

Lynch 表示，幣安並不清楚希臘申請案為何未獲批准，先前甚至認為希臘監管機關有意核發執照。她補充，幣安雖曾接觸四、五個監管機關，但正式提出申請的只有希臘。

針對外界對幣安過往合規問題的疑慮，Lynch 表示，公司近年已大幅投資合規與內部控管，目前約有 1,500 名合規人員，且與申請案相關的問題已無未解決事項。