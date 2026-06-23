鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 18:30

比特幣周二 (23 日) 急跌，短線走勢轉為看空。受科技股拋售潮衝擊，風險資產承壓，比特幣跌至近兩周低點。

比特幣跌至6.2萬美元防線 晶片股重挫與地緣政治緊張引發拋售(圖:shutterstock)

比特幣周二一度下跌 3.9%，至 61,877 美元，創下 6 月 11 日以來最低。倫敦時間上午 10 點，比特幣收復部分失地，交易價格約 62,400 美元。其他代幣也紛紛下跌，以太幣一度下跌 5.6%，Solana 和瑞波幣分別下跌 6.4% 和 3.3%。

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市場數據顯示，比特幣 6 月 22 日至 23 日的 24 小時內，價格從 65,000 美元大幅滑落至 62,000 美元區間。此次下跌使比特幣在周線圖上下跌了 4.5%，月線跌幅更達 18%。

此次價格重挫受到多方因素影響。首先，晶片類股的暴跌與比特幣走勢呈現高度相關，加劇了市場的悲觀情緒。其次，宏觀經濟的不確定性持續發酵，美國 5 月份 CPI 達 4.2% 高於預期，引發投資人擔心聯準會可能在今年晚些時候再次升息，這類高利率預期通常對加密貨幣等風險資產不利。

地緣政治方面，美國與伊朗的衝突在 2 月爆發後持續緊張，雖然一度傳出和平協議，但隨後因政治變局而陷入僵局。地緣政治的不穩定導致能源供應可能中斷的疑慮，進一步壓抑了市場動能。

與此同時，資金持續流出比特幣現貨 ETF。美國上市的 ETF 周一淨流出 6800 萬美元，延續了自 5 月中旬以來的趨勢。在此期間，ETF 產品僅有 3 天錄得資金流入，導致比特幣最重要的機構需求來源之一，在近期市場疲軟期間基本缺席。