鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-24 16:50

南韓 Kospi 指數在前一交易日血崩近 10% 後，周三 (24 日) 盤中上演「V 型反轉」行情，早盤開高後一度翻黑下挫，但三星電子庫藏股消息成為驅動韓股大盤反彈的關鍵火車頭，讓韓股終場收紅，三星也得以擠下 SK 海力士，重返南韓「市值王」寶座。

在歷經劇烈波動的交易後，Kospi 終場大漲 267.18 點或 3.26%，收在 8471.02 點。外資周三賣超高達 4.66 兆韓元，不過散戶與機構法人則雙雙站在買方，分別買超 2.63 兆韓元與 1.92 兆韓元，顯示後者在前一交易日遭遇史上最慘烈跌幅之一後，選擇進場逢低承接半導體權值股。

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Kospi 指數周三雖然開高，但盤中因外資的沈重拋售壓力而一度翻黑下探 8000 點大關。之後拜散戶與機構法人強勁買盤湧入之賜，大盤得以扭轉頹勢一路走高。

市場預期三星可能最快在下個月提前啟動「未來三年總額高達 90 兆韓元的庫藏股計畫」，帶動股價終場暴漲近 10%，市值重回 1.9906 兆韓元，這讓三星在短短兩天內，得以超車近來氣勢凌人的 SK 海力士，重新奪回韓股市值王寶座。

韓媒形容，這猶如掀起一波強勁的「三星行情」(Samsung rally)，包括三星生物製藥 (Samsung Biologics)、三星物產 (Samsung C&T) 在內的核心子公司也集體大漲。

SK 海力士盤中一度隨大盤翻黑走軟，但終場勉力收高 0.98%，但母公司 SK Square 則下跌 1.8%，收在 179 萬韓元。。

大信證券 (Daeshin Securities) 分析師 Lee Kyung-min 說：「Kospi 指數在前一日大幅重挫後，因逢低承接的買盤進場而反彈走高。」不過他提醒，在記憶體大廠美光 (MU-US) 公布最新財報、以及美國發布 5 月個人消費支出 PCE) 物價指數之前，投資人觀望氣氛依舊濃厚。